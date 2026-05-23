Trump schockt – die Börse feiert: Warum Anleger jetzt wachsam sein sollten

Trump: Erst die Eskalation, dann die Erleichterung

Trump folgt dabei häufig einem wiederkehrenden Muster: Erst kommt die maximale Drohkulisse – etwa durch neue Strafzölle oder geopolitische Provokationen. Kurz darauf folgen Verhandlungen, Aufschübe oder Ausnahmen. Die Märkte reagieren zunächst mit Kursverlusten und anschließend mit kräftigen Erholungen.

Der Taco Trade

„Es ist das Resultat eines politischen Mechanismus, den die Börsen inzwischen offenbar gelernt haben. Trump erzeugt Krisen. Danach inszeniert er ihre Lösung“, erklärt Beil. An der Wall Street hat dieses Verhalten längst einen Namen bekommen: „Taco Trade“ – kurz für „Trump Always Chickens Out“. Gemeint ist die Erwartung vieler Investoren, dass Trump nach maximaler Eskalation am Ende doch zurückrudert.

Warum diese Börsenlogik gefährlich ist

Für Anleger klingt das zunächst positiv: Politische Rücksetzer werden zu Kaufgelegenheiten. Doch genau darin sieht Beil ein Risiko: „Die Märkte feiern heute vielfach nicht reale Wertschöpfung, sondern die Verringerung zuvor künstlich erzeugter Risiken.“ Denn wirtschaftlich entsteht kein neuer Wohlstand, wenn zuvor selbst verursachte Belastungen teilweise zurückgenommen werden. Strafzölle, gestörte Lieferketten oder geopolitische Spannungen verschwinden nicht folgenlos.

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„Wenn ein Staat Zölle erhebt, Lieferketten destabilisiert, geopolitische Spannungen verschärft und anschließend einen Teil dieser Belastungen wieder abbaut, entsteht daraus kein neuer Wohlstand“, so Beil. Es entstehe lediglich eine Rückkehr in Richtung Ausgangspunkt.

KI-Boom überdeckt viele Risiken

Zusätzlich werden die Märkte derzeit von echten Wachstumstreibern unterstützt. Vor allem der Boom rund um Künstliche Intelligenz sorgt für hohe Investitionen und steigende Gewinne bei großen Technologiekonzernen.

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Doch selbst diese Entwicklungen erklären laut Beil nicht vollständig, warum Anleger politische Risiken zunehmend ignorieren. „Risiken verschwinden nicht, nur weil Märkte sich an sie gewöhnen“, betont er. Gerade geopolitische Konflikte könnten jederzeit reale wirtschaftliche Folgen haben – etwa durch steigende Energiepreise oder neue Handelsbarrieren.

Warum Anleger jetzt den Überblick behalten sollten

In einem Umfeld, das zunehmend von politischen Schlagzeilen und schnellen Marktbewegungen geprägt ist, wird ein klarer Blick auf das eigene Depot immer wichtiger.

Der extraETF Portfolio Tracker hilft Anlegern dabei, auch in volatilen Marktphasen den Überblick zu behalten. Anleger können ihre ETFs, Aktien und Depots zentral analysieren, Entwicklungen transparent verfolgen und Risiken innerhalb ihres Portfolios besser einschätzen.

Gerade wenn politische Börsenphasen kurzfristig starke Schwankungen auslösen, ermöglicht der extraETF Portfolio Tracker eine strukturierte Kontrolle der eigenen Vermögensaufteilung – statt impulsiver Entscheidungen aufgrund einzelner Nachrichtenlagen.

Besonders hilfreich: Anleger sehen auf einen Blick, wie stark einzelne Regionen, Branchen oder Positionen gewichtet sind und ob das Portfolio noch zur eigenen Strategie passt.

Langfristige Strategie wichtiger als politische Schlagzeilen

Für Privatanleger bleibt deshalb entscheidend, politische Börsenphasen nicht mit nachhaltigem Wachstum zu verwechseln. Kurzfristige Erholungen können Chancen bieten – ersetzen aber keine solide fundamentale Entwicklung.

Diversifikation, Disziplin und ein langfristiger Anlagehorizont bleiben die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Oder wie Mathias Beil es formuliert: „Märkte, die sich an politische Inszenierung gewöhnen, verlieren ihren Realitätssinn. Und das endet an der Börse selten geräuschlos.“