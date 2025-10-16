Trump schockt erneut: Wie seine China-Zölle den Krypto-Markt ins Chaos stürzten!

Jüngst hat Donald Trump erneut die Märkte geschockt und speziell im Krypto-Sektor für massive Volatilität gesorgt. Was hat das zu bedeuten?

US-Präsident war nicht nur im Nahen Osten als Friedensvermittler aktiv, sondern auch in Bezug seines Dauerthemas der Zölle. So hat er jüngst zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent für Importe aus China in die USA angekündigt und das mit der aktuellen Handelspolitik der Volksrepublik begründet. Er nannte das Verhalten Chinas „außerordentlich aggressiv“. Zuvor hatte China erklärt, der Export von Technologien im Zusammenhang mit seltenen Erden werde ab sofort strenger kontrolliert.