Themen-ETFs: Warum sie oft scheitern und vom Markt verschwinden

In vielen Fällen sind die Themen zu eng gefasst. Wenn ein Thema zu eng gefasst ist, kann es schwierig sein, genügend Unternehmen zu finden, die die Kriterien des ETF erfüllen. Dies führt zu einer geringen Diversifikation . Beispielsweise hatte die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Reise- und Tourismusbranche, was fast alle Unternehmen in diesem Sektor betraf und sich somit negativ auf die entsprechenden thematischen ETFs auswirkte.

Darüber hinaus sind Trends oft nicht von Dauer. Viele Themen sind nur kurzfristige Trends, die sich nicht durchsetzen. Lässt ein Trend nach, bricht das verwaltete Vermögen schnell wieder ein. So hat beispielsweise der Aufstieg der Blockchain-Technologie und der Kryptowährungen zu einer Vielzahl von ETFs geführt, die sich auf diesen Sektor konzentrieren. Die Volatilität dieser Vermögenswerte und das unsichere regulatorische Umfeld machen sie jedoch zu einer riskanten Anlage.

Zudem sind die Kosten oft zu hoch. Die Kosten von Themen-ETFs können höher sein als bei traditionellen ETFs. Diese hohen Gebühren können die Rendite schmälern und es Anlegern erschweren, ihre Anlageziele zu erreichen. Darüber hinaus kann die geringe Größe dieser ETFs zu geringer Liquidität und Schwierigkeiten beim Handel führen.

Tipp: Hier findest du eine Übersicht zu sämtlichen Themen-ETFs.

Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen sind in der Regel die langfristigen Gewinner an der Börse. Viele thematische ETFs erfüllen diese Kriterien nicht, da die Unternehmen in thematischen ETFs häufig keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile und keine langfristige Historie an der Börse haben.

Wie sehen erfolgreiche Themen-ETFs aus?

Damit Themen-ETFs langfristig erfolgreich sind, müssen sie sich auf ein klar definiertes Thema konzentrieren, das einen langfristigen Wachstumspfad aufweist und von starken zugrunde liegenden Trends unterstützt wird. Das Thema Halbleiter ist hier ein positives Beispiel, der langfristige Trend überwiegt auch kurzfristige Nachfrageschwankungen.

Zudem sollte das Thema breit genug sein, damit die Unternehmen eine gewisse Diversifikation bieten. So ist beispielsweise die fundamentale Entwicklung von Nvidia relativ unabhängig von der Auftragslage des Maschinenherstellers AMSL. Dennoch profitieren beide Unternehmen von den gleichen Trends. Zudem müssen die ETFs eine kritische Größe erreichen, um die Kosten niedrig zu halten.

Aber auch bei erfolgreichen Themen-ETFs müssen sich Anleger bewusst sein, dass diese aufgrund ihrer einseitigen Ausrichtung Risiken bergen.