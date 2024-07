E-Commerce-ETFs

Ein E-Commerce-ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der in Aktien von Unternehmen investiert, die in den Bereichen Online-Handel, Produktversand und Zahlungsabwicklung tätig sind, und Anlegern eine einfache Möglichkeit bietet, am Wachstum und an der Wertentwicklung dieses Sektors teilzuhaben.