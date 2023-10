Geldanlage: Drei vielversprechende ETFs für das restliche Jahr und darüber hinaus

Die rasante Entwicklung von KI und Big Data hat seit der Veröffentlichung von ChatGPT vor fast einem Jahr weltweit Aufmerksamkeit erregt. Unternehmen nutzen diese Technologien, um ihre Prozesse zu optimieren, Effizienzsteigerungen zu erzielen und innovative Lösungen anzubieten. Mit dem Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C können Anleger vom anhaltenden KI-Hype profitieren. Im vergangenen Quartal haben große Cloud-Anbieter bereits Anzeichen dafür gesehen, dass ihre Kunden die Kostenoptimierung abschließen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die digitale Transformation, angetrieben durch die Möglichkeiten der KI, wieder an Fahrt gewinnt. Der Einsatz von KI zur Effizienzsteigerung bietet Unternehmen ein enormes Potenzial. Anleger, die von diesem Trend profitieren möchten, können den Xtrackers ETF in Betracht ziehen.

Für Anleger, die für den Rest des Jahres mit einer Konjunkturabschwächung rechnen, könnten defensive Sektoren interessant sein. Der iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF konzentriert sich auf Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, während der iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor umfasst. Diese Sektoren sind weniger anfällig für Konjunkturabschwünge, da die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und Grundnahrungsmitteln in der Regel stabiler ist. Langfristig bieten diese Sektoren auch attraktive Chancen für Anleger, die einen ruhigen Schlaf suchen, da die wachsende Weltbevölkerung, der demografische Wandel und die immer größer werdende Mittelschicht in den Entwicklungsländern die Nachfrage nach den Produkten der Unternehmen in diesen Sektoren ankurbeln.

Der Global X E-Commerce UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, auf das Comeback des E-Commerce zu setzen. Obwohl diese Wette spekulativ sein kann, gibt es einen langfristigen Trend, dass der Online-Handel dem stationären Handel Marktanteile abnimmt. Nach einer Schwächephase des Online-Handels nach dem Ende der weltweiten Lockdown-Maßnahmen gab es im letzten Quartal erste Erholungstendenzen beim Online-Anteil am Einzelhandelsumsatz. Branchenführer wie Amazon stellen für das Weihnachtsgeschäft massiv neue Mitarbeiter ein und blicken optimistisch in die Zukunft. Anleger, die an das Potenzial des E-Commerce glauben, können daher den Global X E-Commerce UCITS ETF in ihre Anlagestrategie einbeziehen.