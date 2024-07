E-Sport-ETFs sind eine interessante Anlagemöglichkeit für Anleger, die sich für Computer- und Videospiele begeistern und von der Entwicklung der Gaming-Branche profitieren wollen.

Diese ETFs investieren in Aktien von Unternehmen, die zu den treibenden Kräften in den Bereichen E-Sport und Gaming gehören - Sektoren, denen in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum prognostiziert wird.

Der E-Sport-Markt wird u.a. durch steigende Zuschauerzahlen, hohe Preisgelder oder steigende Werbeeinnahmen angetrieben. Themen wie das Metaverse, Virtual Reality oder Messen für Computer- und Videospiele können dazu beitragen, neue Märkte zu erschließen und die Fan-Community weiter auszubauen.

Durch die Diversifikation in verschiedene Unternehmen und Technologien innerhalb dieser Sektoren reduzieren E-Sport-ETFs das mit Einzelanlagen verbundene Risiko.

Diese Strategie kann in Zeiten zahlreicher Innovationen in der Computer- und Videospiele-Industrie besonders attraktiv sein, da sie Anlegern Zugang zu führenden Innovationstreibern bietet.