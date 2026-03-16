Scalable startet Tagesgeld mit 2,50 Prozent Zinsen – besser als Trade Republic?

Top-Tagesgeld-Zins bei Scalable Capital

Mit dem neuen Konto will Scalable Capital Sparen und Investieren stärker miteinander verbinden. „Zinsen sind das deutlichste Bekenntnis einer Bank an ihre Kunden. Mit der Erweiterung um ein separates Tagesgeldkonto mit marktführender Verzinsung wird unser Sparangebot noch attraktiver“, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Co-Geschäftsführer von Scalable Capital. „Sparen und Investieren sind die Bausteine der privaten Geldanlage: Ob Vorsorge für das Alter, Sparen für den nächsten Urlaub oder Anlegen im Namen der Kinder, beides ist jetzt noch flexibler bei Scalable Capital möglich.”

Der Zinssatz liegt aktuell über dem Einlagenzins der Europäischen Zentralbank, der derzeit 2,00 Prozent pro Jahr beträgt. Das Scalable-Angebot bewegt sich zudem weit über dem bundesweiten Schnitt. Die Zinsen werden taggenau berechnet und monatlich gutgeschrieben. Eine Mindestanlage gibt es nicht und das Geld bleibt jederzeit verfügbar.

Tipp: Nutze an dieser Stelle gleich den Tagesgeld-Vergleich.

Für Anleger bedeutet das: Selbst größere Cash-Bestände lassen sich verzinsen, etwa wenn du Geld für den nächsten ETF-Kauf bereithältst oder eine Reserve im Depot halten möchtest.

Direkt mit dem Depot verbunden

Das Tagesgeldkonto ist eng mit dem Broker verknüpft. Guthaben kann in Echtzeit zwischen Tagesgeldkonto und Broker-Verrechnungskonto verschoben werden. Dadurch bleibt dein Kapital flexibel und kann sofort wieder investiert werden.

Das Konto erhält außerdem eine eigene Iban. Einzahlungen vom Referenzkonto sind laut Anbieter ebenfalls in Echtzeit möglich. Die Eröffnung erfolgt komplett digital über App oder Web und soll weniger als eine Minute dauern.

Einlagensicherung über mehrere Banken

Beim Thema Sicherheit setzt Scalable Capital auf eine Verteilung der Guthaben. PRIME+ Kunden können dadurch eine gesetzliche Einlagensicherung von bis zu fünfmal 100.000 Euro erreichen, da das Geld auf die Scalable Capital Bank und mehrere Partnerbanken verteilt wird. Darüber hinausgehende Beträge werden laut Anbieter auf Banken verteilt, die einer freiwilligen Einlagensicherung angeschlossen sind.

In der kostenlosen FREE-Variante werden Guthaben neben Banken teilweise auch über qualifizierte Geldmarktfonds verwahrt. Statt einer klassischen Einlagensicherung gelten dort die OGAW-Schutzstandards. Die genaue Aufteilung des Guthabens können Kunden jederzeit im eigenen Bereich einsehen, was stark an das Angebot von Konkurrent Trade Republic erinnert.

Wie schneidet Scalable im Neobroker-Vergleich ab?

Der Wettbewerb um Zinsen auf nicht investiertes Guthaben hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Viele Neobroker versuchen, Anleger mit attraktiven Cash-Zinsen an ihre Plattform zu binden.

Trade Republic zahlt derzeit rund 2,00 Prozent Zinsen auf nicht investiertes Guthaben und orientiert sich dabei am Einlagenzins der Europäischen Zentralbank. Das Guthaben wird ebenfalls verzinst, während es im Depot liegt. Guthaben kann sich auch hier – wie bei der FREE-Variante von Scalable – auf mehrere Banken und einen Geldmarktfonds verteilen.

Scalable Capital positioniert sich mit 2,50 Prozent aktuell etwas darüber. Ein weiterer Unterschied liegt in der Struktur: Während einige Anbieter Zinsen direkt auf das Verrechnungskonto zahlen, führt Scalable ein eigenes Tagesgeldkonto ein. Dadurch wird Sparen klar vom investierten Vermögen getrennt, das Geld bleibt aber weiterhin direkt im Broker-Ökosystem verfügbar.

Auch andere Fintech-Anbieter und Direktbanken versuchen derzeit, Anleger mit Tagesgeld-ähnlichen Lösungen zu gewinnen. Die Zinssätze bewegen sich dabei häufig im Bereich von etwa zwei bis drei Prozent, teilweise allerdings nur als zeitlich begrenzte Aktionen. Das heißt: Für wenige Monate winkt der Spitzenzins und dann sinkt er erheblich ab. Das ist bei den Neobroker-Platzhirschen Scalable Capitel und Trade Republic nicht so.

Früh übt sich: Tagesgeld auch für Kinder

Mit dem neuen Konto richtet sich Scalable Capital auch an Familien. Eltern können neben einem Depot künftig auch ein Tagesgeldkonto für ihre Kinder eröffnen und beides über die eigene App verwalten. Der Hintergrund: Laut einer repräsentativen Umfrage von Appinio im Auftrag von Scalable Capital sparen 70 Prozent der Eltern weiterhin über klassische Sparkonten für ihre Kinder.

Noch besser also über Tagesgeld für den Nachwuchs zu sparen, ist es, die vollen Kräfte der Kapitalmärkte auszuschöpfen. Nutze also gleich den ETF-Sparplan-Vergleich. Wenn du Kinder hast, solltest du dich außerdem bereits über die geplante Frühstart-Rente informieren.

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Cash-Reserve für ETF-Anleger

Für ETF-Anleger erfüllt das neue Tagesgeldkonto vor allem eine Rolle: Es dient als flexible Cash-Reserve neben dem Depot. Geld lässt sich verzinsen, während es auf den nächsten Sparplantermin oder eine günstige Kaufgelegenheit wartet.

Im Wettbewerb der Neobroker liegt Scalable Capital beim Zinssatz derzeit leicht vorne und ergänzt das Depot erstmals um ein separates Tagesgeldkonto. Für Anleger, die Sparen und Investieren innerhalb einer Plattform kombinieren möchten, wird das Angebot damit ein Stück attraktiver.

ETFs, Aktien, Cash: So bewahrst du den Überblick

Hier ein paar ETFs, dort die eine oder andere Einzelaktie und dann kommt noch die Cash-Reserve dazu. Da kann man schnell die Durchblick verlieren. Mit dem extraETF Portfolio Tracker behältst du immer Klarheit über dein Vermögen.