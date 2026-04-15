Trade Republic reagiert auf Kritik: Neuer Kundenservice soll Anleger überzeugen

Trade Republic baut seinen Kundenservice aus und setzt künftig auf persönliche Betreuung. Privatanleger sollen schneller Hilfe erhalten.

Der Neobroker Trade Republic reagiert auf anhaltende Kritik am Support und führt einen umfassend überarbeiteten Kundenservice ein. Ziel ist es, Privatanlegern künftig deutlich bessere und schnellere Unterstützung zu bieten.

In der Vergangenheit wurde die Erreichbarkeit des Brokers häufig bemängelt. Mit dem neuen Ansatz will Trade Republic diesen Schwachpunkt gezielt adressieren und den Service auf ein neues Niveau heben. Kunden können de Neobroker per Telefon erreichen und ihre Thematik mit einer Person besprechen. Es gibt sogar einen Rückrufservice.

Das ist ein großer Unterschied: Bisher konnten Kunden ihre Anliegen lediglich über einen Chat in der App darlegen. Die häufig KI-generierten Antworten halfen jedoch etlichen Kunden nicht weiter. Das soll sich jetzt mit rund 1.000 Serviceagenten ändern.