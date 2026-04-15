Trade Republic reagiert auf Kritik: Neuer Kundenservice soll Anleger überzeugen
Trade Republic baut seinen Kundenservice aus und setzt künftig auf persönliche Betreuung. Privatanleger sollen schneller Hilfe erhalten.
Der Neobroker Trade Republic reagiert auf anhaltende Kritik am Support und führt einen umfassend überarbeiteten Kundenservice ein. Ziel ist es, Privatanlegern künftig deutlich bessere und schnellere Unterstützung zu bieten.
In der Vergangenheit wurde die Erreichbarkeit des Brokers häufig bemängelt. Mit dem neuen Ansatz will Trade Republic diesen Schwachpunkt gezielt adressieren und den Service auf ein neues Niveau heben. Kunden können de Neobroker per Telefon erreichen und ihre Thematik mit einer Person besprechen. Es gibt sogar einen Rückrufservice.
Das ist ein großer Unterschied: Bisher konnten Kunden ihre Anliegen lediglich über einen Chat in der App darlegen. Die häufig KI-generierten Antworten halfen jedoch etlichen Kunden nicht weiter. Das soll sich jetzt mit rund 1.000 Serviceagenten ändern.
Trade Repubic setzt Fokus auf persönliche Betreuung
„Trade Republic ist in den vergangenen Jahren zu einer der größten Retailbanken in Europa angewachsen. Unser Ziel ist es, das langfristige Zuhause für das komplette Vermögen unserer Kunden zu sein. Unser Kundenservice wurde von Grund auf neu entwickelt. Im Zentrum stehen geschulte Agenten, die den Kunden persönlich weiterhelfen können,” sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. Und Hecker gibt sich ambitioniert: „Innerhalb der nächsten zwölf Monaten wollen wir den besten Kundenservice aller Banken in Europa bieten. Das ist unser Anspruch.“ Der Neobroker-Markt ist umkämpft, so hat Hauptkonkurrent Scalable Capital erst Mitte März ein Tagesgeld-Angebot eingeführt.
Was sich für Anleger ändert
Für Privatanleger bedeutet das konkret: Unterstützung bei Fragen rund um Depot, Sparpläne oder Transaktionen soll künftig schneller und direkter erfolgen. Damit folgt Trade Republic auch einem klaren Branchentrend, bei dem digitale Anbieter nicht mehr nur vornehmlich mit niedrigen Kosten überzeugen wollen, sondern verstärkt auf Servicequalität setzen, um hier mit klassischen Banken gleichzuziehen.
|Tipp: Hier geht es zum Depot-Testbericht von Trade Republic.
Neben dem Kundenservice veröffentlicht Trade Republic ein App-Update mit mehr als 30 neuen Produktfunktionen. Die Neuerungen sollen die App gezielt verbessern. Dazu zählen flexiblere Optionen für Passwörter und PINs sowie die Unterstützung von Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Apps. Aktive Anleger erhalten neue Analysefunktionen und umfangreichere Rendite-Aufschlüsselungen mit Unterpositionen. Zudem können Kunden ein neues, detailliertes Steuerreporting als Datenblatt exportieren.
Blick nach vorn: Altersvorsorgedepot im Fokus
Der Ausbau des Kundenservices kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem sich Neobroker und Direktbanken auf die Einführung des von der Bundesregierung geplanten Altersvorsorgedepots vorbereiten. Branchenweit wird erwartet, dass Anbieter ihre Angebote und Infrastruktur entsprechend erweitern, um künftig auch langfristige Vorsorgelösungen für Privatanleger abzudecken.
|Tipp: Erfahre jetzt, wie das vom Bundestag beschlossene Altersvorsorgedepot genau aussehen soll.