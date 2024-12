Rebalancing zum Jahreswechsel 2025 – so funktioniert es effizient

Was ist Rebalancing?

Beim Rebalancing geht es darum, die ursprüngliche Aufteilung deines Portfolios wiederherzustellen. Nehmen wir an, du hast unseren Risikorechner genutzt und dieser spuckt dir folgendes aus: 70 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen. Du hast dir deswegen im Anschluss entsprechend je einen globalen ETF gekauft – also 70 Prozent flossen in einen Aktien-Welt-ETF und 30 Prozent in einen globalen Anleihen-ETF. Nun sind jedoch 2024 Aktien besonders gut gelaufen, wodurch mittlerweile beispielsweise auf eine 80-prozentige Aktienquote kommst. Da Aktien die riskanter Anlage sind, haben sich in deinem Portfolio zwar die Chancen erhöht, aber auch die Risiken.

Rebalancing heißt nun, dass du die „Uhr“ in diesem Beispiel wieder zurückdrehst auf 70 zu 30. Das bedeutet, dass du einen Teil deiner Aktien-ETFs verkaufst und in Anleihen-ETFs investierst, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Oder du kaufst einfach entsprechend Anleihen-ETF-Anteile nach. Sollten sich die Gewichte nicht wesentlich verändert haben, kannst du etwa auch mit ETF-Sparplan-Raten anpassen.

Warum ist Rebalancing wichtig?

Fassen wir kurz zusammen, weshalb du Rebalancing betreiben solltest. Punkt eins ist natürlich die Risikokontrolle. Wenn ein Bereich überproportional wächst, steigt das Risiko deines Portfolios. Rebalancing hilft, dieses Risiko zu kontrollieren. Regelmäßige Anpassungen sorgen für Disziplin und Treue zu deiner Anlagestrategie. Zudem zeigen Studien, dass ein ausgewogenes Portfolio langfristig bessere risikoadjustierte Renditen liefert.

Wie funktioniert Rebalancing?

Machen wir uns nun an die Umsetzung. Als allererstes legst du deine Zielallokation fest. Dazu nutzt du, wie erwähnt, unseren Risikorechner. Denn deine Aufteilung sollte zu deiner Risikobereitschaft und deinem Anlagehorizont passen. Schau dir im Anschluss in regelmäßigen Abständen (z. B. halbjährlich oder jährlich) an, wie sich die Verteilung entwickelt hat. Wenn das Portfolio stark von der Zielallokation abweicht (z. B. mehr als 5 %), verkaufst du einen Teil der übergewichteten Positionen und investierst in die untergewichteten Bereiche.

Wann solltest du rebalancieren?

Hier gibt es zwei sinnvolle Ansätze. Du setzt dir einen fixen Zeitpunkt, zum Beispiel einmal im Jahr, etwa jetzt zum Jahreswechsel. Oder du kannst alternativ schwellenbasiert anpassen. Du rebalancierst nur, wenn die Gewichtung bestimmter Anlageklassen eine vorher festgelegte Schwelle (z. B. 5 %) überschreitet. Diese Methode ist oft effizienter, da sie unnötige Transaktionen vermeidet.

Tipp: Mit einem günstigen Neobroker kannst du die Rebalancingkosten auf (nahezu) Null senken. Schau dir also gleich unseren Depot-Vergleich an.

Der Rebalancing-Rechner von extraETF.com

Um das Rebalancing einfach und effizient umzusetzen, kannst du unseren Rebalancing-Rechner nutzen. Das Tool hilft dir dabei, dein Portfolio schnell zu analysieren und die notwendigen Schritte für die Wiederherstellung der Zielallokation zu ermitteln.

So funktioniert der Rebalancing-Rechner:

Portfolio eingeben: Trage deine aktuellen ETF-Positionen ein, inklusive der aktuellen Werte. Zielallokation festlegen: Gib an, wie dein Portfolio idealerweise aufgeteilt sein soll (z. B. 70 % Aktien, 30 % Anleihen). Berechnung starten: Der Rechner zeigt dir an, wie weit dein Portfolio von der Zielallokation entfernt ist und welche Anpassungen notwendig sind. Effizient handeln: Du siehst direkt, welche ETFs du verkaufen und welche du zukaufen solltest – inklusive der Beträge.

Tipps für ein effizientes Rebalancing

Transaktionskosten sind immer ein Thema. Dank moderner Neobroker einfällt dieses Argument, denn sie bieten sehr günstigen, teilweise kostenlosen Handel an. Beachte auch, dass realisierte Gewinne im Zuge des Rebalancings zwar schön sind, aber auch das Finanzamt könnte sich unter Umständen freuen. Schau dir in diesem Zusammenhang unseren Wissensbeitrag zum Thema Steuern 2025 an. Und selbstverständlich kannst du auch Dividenden für Rebalancingaktivitäten nutzen.

So kannst du dir das Rebalancing ersparen

Du hast so gar keine Lust auf regelmäßige Depotanpassungen. Dann gibt es zwei Auswege: Du kannst dich an einen digitalen Vermögensverwalter wenden. Dann kümmert sich dieser um deine Anlage und passt für dich regelmäßig die Gewichtungen an. Du musst dich um nichts weiter sorgen. Wenn du nicht bei einem weiteren Anbieter ein Depot eröffnen willst, gibt es eine zweite Möglichkeit: Du kannst auf Portfolio-ETFs setzen. Damit hast du in einem Produkt ein Portfolio, dass sich ständig an deinem Chance-Risiko-Verhältnis orientiert.

Fazit: Regelmäßige Anpassungen bringen dein Depot ins Lot

Rebalancing ist ein essenzieller Schritt, um dein ETF-Portfolio langfristig wirkungsvoll zu steuern. Es hilft dir, Risiken zu kontrollieren, diszipliniert zu investieren und deine risikoadjustierte Rendite zu optimieren. Mit Tools wie dem Rebalancing-Rechner von extraETF.com wird dieser Prozess einfach und effizient. Probiere es aus und bring dein Portfolio auf Kurs.