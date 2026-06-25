Momentum im KI-Zeitalter: So setzt du auf die Börsengewinner von morgen

Unterschiedliches Momentum

Tatsächlich entwickeln sich die einzelnen Segmente der Technologiebranche zunehmend unterschiedlich. Während Unternehmen aus dem Bereich der KI-Infrastruktur von einem regelrechten Investitionsboom profitieren, hinken andere Technologiebereiche deutlich hinterher. Laut ODDO BHF beträgt die Performance-Differenz zwischen KI-Infrastrukturunternehmen und klassischen Softwareanbietern über drei Jahre hinweg rund 300 Prozent.

KI verändert die Spielregeln an den Börsen

Die Dynamik rund um Künstliche Intelligenz verändert die Marktstrukturen grundlegend. Historische Bewertungsmaßstäbe stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. „Ein Unternehmen, das jährlich um 50 Prozent wächst, mag heute teuer erscheinen und in zwei Jahren günstig sein. Das ist die Logik, die sich nun im Infrastrukturbereich der Tech-Branche durchsetzt – und sie rechtfertigt die Widerstandsfähigkeit der Aktienmärkte trotz des Zinsdrucks.“

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Für Anleger wird es dadurch schwieriger, die langfristigen Gewinner frühzeitig zu identifizieren. Gleichzeitig können technologische Umbrüche etablierte Geschäftsmodelle innerhalb kurzer Zeit unter Druck setzen.

Momentum als möglicher Lösungsansatz

Vor diesem Hintergrund hält Denize einen Momentum-Ansatz für besonders interessant. Die Grundidee: Aktien, die sich über einen längeren Zeitraum besser entwickeln als der Gesamtmarkt, weisen häufig auch in den folgenden Monaten eine überdurchschnittliche Entwicklung auf.

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Doch wie kannst du vorgehen? Privatanleger, die diesen Ansatz über einen ETF umsetzen möchten, finden etwa mit dem iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (WKN: A2AP36) eine Möglichkeit, gezielt auf US-Aktien mit starkem Kursmomentum zu setzen. Der ETF investiert regelbasiert in US-Unternehmen, die zuletzt eine überdurchschnittliche Kursentwicklung gezeigt haben, und bildet damit den Momentum-Faktor systematisch ab.