Mehr als hohe Dividenden: Dieser ETF setzt auf drei Erfolgsfaktoren

Gewichtung nach der tatsächlichen Dividenden-Zahlung

Der größte Unterschied zu vielen bekannten Dividenden-ETFs liegt in der Indexmethodik, die in dieser Konstellation einzigartig ist:

Die Auswahl beginnt mit den 30 Prozent dividendenstärksten Unternehmen aus den entwickelten Aktienmärkten weltweit. Anschließend werden diese Unternehmen anhand eines sogenannten Composite Risk Score bewertet, der sich zu gleichen Teilen aus Qualität und Momentum zusammensetzt. Nur Unternehmen, die diese Risikofilter bestehen, schaffen es in den Index.

Noch spannender wird es bei der Gewichtung: Anders als klassische ETFs, die ihre Positionen nach Börsenwert gewichten, orientiert sich der WisdomTree-ETF an der absoluten Dividendenzahlung der Unternehmen, so sollen die Ausschüttungsüberflieger direkt in deinem Depot landen. Firmen mit höheren Dividendenausschüttungen erhalten grundsätzlich ein höheres Gewicht. Unternehmen mit besonders guten Qualitäts- und Momentumwerten werden zusätzlich bevorzugt. Gleichzeitig sorgen Obergrenzen für einzelne Aktien, Länder und Branchen dafür, dass das Portfolio breit diversifiziert bleibt.

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Dadurch entsteht ein Portfolio, das nicht nur auf hohe laufende Erträge abzielt, sondern gleichzeitig typische Schwächen klassischer Hochdividendenstrategien reduzieren möchte.

Qualität und Momentum sollen Dividendenfallen vermeiden

Viele klassische High-Dividend-Indizes enthalten Unternehmen, deren hohe Dividendenrendite vor allem deshalb entsteht, weil der Aktienkurs stark gefallen ist. Solche sogenannten Dividendenfallen können langfristig teuer werden.

Der WisdomTree-Ansatz versucht dieses Risiko zu begrenzen. Qualitätskennzahlen sollen finanziell robuste Unternehmen identifizieren, während der Momentumfilter Unternehmen mit einem intakten Börsentrend bevorzugt. Beide Faktoren fließen gleichgewichtet in den Auswahlprozess ein.

Tipp: Momentum und Quality sind typische Stil-Faktoren. Alles über Smart-Beta-ETFs erfahren.

Gerade diese Kombination macht den ETF interessant. Anleger erhalten Zugang zu dividendenstarken Unternehmen, ohne ausschließlich auf die höchste Dividendenrendite zu setzen.

300 Unternehmen aus den Industrieländern

Der Index umfasst rund 300 Unternehmen aus entwickelten Märkten weltweit. Zusätzlich werden ESG-Kriterien, Mindestanforderungen an die Liquidität sowie weitere Risikofilter berücksichtigt. Der ETF bildet den Index physisch optimiert nach und zieht eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,35 Prozent pro Jahr nach sich. Aufgelegt wurde der Fonds in Irland – wie die meisten in Europa vertriebenen UCITS-ETFs, was unter anderem steuerliche Vorteile bei US-Dividenden mit sich bringen kann. Hier zeigen wir dir den bisherigen Verlauf des ETFs: