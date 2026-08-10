Mehr als hohe Dividenden: Dieser ETF setzt auf drei Erfolgsfaktoren
Hohe Dividenden allein reichen nicht. Dieser neue Welt-ETF kombiniert attraktive Ausschüttungen mit Qualitäts- und Momentumfiltern – und geht bei der Gewichtung neue Wege.
Dividenden-ETFs gehören seit Jahren zu den beliebtesten Bausteinen vieler Anlegerdepots. Doch ein hoher Dividendenertrag allein ist kein Garant für langfristigen Anlageerfolg. Unternehmen mit besonders hohen Dividendenrenditen geraten nicht selten unter Druck oder kürzen ihre Ausschüttungen später wieder.
Genau an diesem Punkt setzt der noch junge WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF (WKN: A429CS) an. Der ETF wurde Ende Juni 2026 aufgelegt und ist mit einem Fondsvolumen von unter einer Million Euro noch relativ klein. ABER: Er verfolgt einen Ansatz, der sich deutlich von klassischen High-Dividend-Strategien unterscheidet. Statt ausschließlich auf die höchste Dividendenrendite zu achten, kombiniert er drei Faktoren: hohe Dividenden, Unternehmensqualität und Momentum. Das soll die Gefahr eindämmen, sogenannten Value Traps auf den Leim zu gehen. Das sind Unternehmen, die günstig erscheinen, aber mit dauerhaften Problemen mit ihrem Geschäftsmodell zu kämpfen haben. Lesetipp: Dividenden-ETFs im Aufwind: Warum der defensive Depot-Baustein jetzt zurückkommt.
Gewichtung nach der tatsächlichen Dividenden-Zahlung
Der größte Unterschied zu vielen bekannten Dividenden-ETFs liegt in der Indexmethodik, die in dieser Konstellation einzigartig ist:
Die Auswahl beginnt mit den 30 Prozent dividendenstärksten Unternehmen aus den entwickelten Aktienmärkten weltweit. Anschließend werden diese Unternehmen anhand eines sogenannten Composite Risk Score bewertet, der sich zu gleichen Teilen aus Qualität und Momentum zusammensetzt. Nur Unternehmen, die diese Risikofilter bestehen, schaffen es in den Index.
Noch spannender wird es bei der Gewichtung: Anders als klassische ETFs, die ihre Positionen nach Börsenwert gewichten, orientiert sich der WisdomTree-ETF an der absoluten Dividendenzahlung der Unternehmen, so sollen die Ausschüttungsüberflieger direkt in deinem Depot landen. Firmen mit höheren Dividendenausschüttungen erhalten grundsätzlich ein höheres Gewicht. Unternehmen mit besonders guten Qualitäts- und Momentumwerten werden zusätzlich bevorzugt. Gleichzeitig sorgen Obergrenzen für einzelne Aktien, Länder und Branchen dafür, dass das Portfolio breit diversifiziert bleibt.
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Dadurch entsteht ein Portfolio, das nicht nur auf hohe laufende Erträge abzielt, sondern gleichzeitig typische Schwächen klassischer Hochdividendenstrategien reduzieren möchte.
Qualität und Momentum sollen Dividendenfallen vermeiden
Viele klassische High-Dividend-Indizes enthalten Unternehmen, deren hohe Dividendenrendite vor allem deshalb entsteht, weil der Aktienkurs stark gefallen ist. Solche sogenannten Dividendenfallen können langfristig teuer werden.
Der WisdomTree-Ansatz versucht dieses Risiko zu begrenzen. Qualitätskennzahlen sollen finanziell robuste Unternehmen identifizieren, während der Momentumfilter Unternehmen mit einem intakten Börsentrend bevorzugt. Beide Faktoren fließen gleichgewichtet in den Auswahlprozess ein.
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Gerade diese Kombination macht den ETF interessant. Anleger erhalten Zugang zu dividendenstarken Unternehmen, ohne ausschließlich auf die höchste Dividendenrendite zu setzen.
300 Unternehmen aus den Industrieländern
Der Index umfasst rund 300 Unternehmen aus entwickelten Märkten weltweit. Zusätzlich werden ESG-Kriterien, Mindestanforderungen an die Liquidität sowie weitere Risikofilter berücksichtigt. Der ETF bildet den Index physisch optimiert nach und zieht eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,35 Prozent pro Jahr nach sich. Aufgelegt wurde der Fonds in Irland – wie die meisten in Europa vertriebenen UCITS-ETFs, was unter anderem steuerliche Vorteile bei US-Dividenden mit sich bringen kann. Hier zeigen wir dir den bisherigen Verlauf des ETFs:
Ausschüttend oder thesaurierend
Für viele Dividendenanleger dürfte vor allem die im Chart abgebildete ausschüttende Anteilsklasse interessant sein. Sie schüttet die vereinnahmten Dividenden vierteljährlich aus und eignet sich damit insbesondere für Anleger, die regelmäßige Erträge erzielen möchten. Wer dagegen langfristig Vermögen aufbauen möchte und auf den Zinseszinseffekt setzt, kann alternativ zur thesaurierenden Anteilsklasse greifen: WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF (Acc) (WKN: A429CT). Dort werden die Dividenden automatisch wieder angelegt.
Für wen eignet sich der ETF?
Das Besondere am WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF ist nicht die Kombination aus Dividende und Qualität an sich – das haben auch Anbieter wie Vaneck und Fidelity. Vielmehr ist es die zusätzliche Momentum-Komponente plus die Gewichtung nach absoluter Dividendensumme statt nach Marktkapitalisierung oder Gleichgewichtung.
Der neue Wisdomtree-ETF richtet sich damit vor allem an Anleger, die weltweit in dividendenstarke Unternehmen investieren möchten, dabei aber nicht auf eine reine Hochdividendenstrategie setzen wollen. Durch die Kombination aus Dividendengewichtung sowie Qualitäts- und Momentumfiltern unterscheidet sich der ETF deutlich von klassischen Welt-Dividenden-ETFs.
Da der Fonds erst seit Ende Juni 2026 am Markt ist, steht naturgemäß noch keine längere Wertentwicklungshistorie zur Verfügung. Auch zur hohe der Dividendenausschüttungen lässt sich noch nichts berichten, diesen finden künftig immer im November statt. Anleger sollten den innovativen Indexansatz daher vor allem anhand seiner Methodik beurteilen und nicht anhand weniger Wochen Performance.
Portfolio im Blick behalten
Wer mehrere Dividenden-ETFs oder unterschiedliche Einkommensstrategien kombiniert, sollte regelmäßig prüfen, wie sich Länder-, Branchen- oder Einzeltitelgewichte entwickeln. Der extraETF Portfolio Tracker hilft dabei, das gesamte Depot übersichtlich zu analysieren. Anleger erkennen auf einen Blick ihre regionale Verteilung, mögliche Klumpenrisiken, die Entwicklung ihrer Ausschüttungsstrategie sowie die tatsächliche Gewichtung einzelner Positionen. Gerade bei faktorbasierten ETFs wie dem WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF kann das helfen, die gewünschte Balance im Portfolio dauerhaft zu erhalten.