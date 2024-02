Jeder Dritte änderte wegen der Inflation sein Sparverhalten – wie wäre es mit Aktien-ETFs?

Reaktionen auf die Inflation

Laut der DIA-Studie sucht jeder Dritte nach neuen Einkommensquellen. Dazu gehören zum Beispiel bezahlte Überstunden, Nebenjobs, Mehrarbeit von Haushaltsmitgliedern und auch Gehaltsforderungen. „Allerdings reichen die geplanten Maßnahmen zur Einkommenssteigerung nicht aus“, stellt Reiner Braun fest. „So erwarten die Personen mit den aufgeführten Verhaltensänderungen zwar öfter als andere tatsächliche Einkommensverbesserungen, allerdings glaubt auch von ihnen weniger als die Hälfte an reale Erhöhungen.“ Dies erkläre auch, so Braun, warum vor allem die „Angepassten“ (Haben bereits hohe Konsumeinschränkungen realisiert) eine Doppelstrategie fahren. Sie schränken sich ein und suchen gleichzeitig nach Einnahmeverbesserungen.

Verändertes Sparverhalten

Insgesamt habe bereits fast jeder Dritte sein Sparverhalten geändert. Allerdings sind diese Anpassungen nicht so einheitlich, wie man es auf gesamtwirtschaftlicher Ebene kennt, wo ein klarer positiver Zusammenhang zwischen Sparquote und Inflation herrscht. Zwei Drittel derer, die eine Korrektur des Sparverhaltens angeben, bilden wegen der Inflation höhere Rücklagen. Ein Drittel hingegen sagt, dass weniger gespart werden soll (oder kann).

Paradoxes Ausweichen

Jeder achte Befragte gab an, die Geldanlageform wegen der Inflation verändert zu haben. Mehrheitlich wurde dabei langfristiger und zugleich sicherer angelegt. „Dies entspricht nicht den Erwartungen an einen rationalen Anleger, der umso eher ein Risiko eingeht, je länger sein Anlagehorizont ist“, gibt Studienautor Braun zu bedenken. Doch die Typologie liefert dafür eine Erklärung: Diejenigen, die bereits wegen der Inflation Konsumeinschränkungen realisiert beziehungsweise Vermögen aufgelöst haben (Angepasste) oder keinen längeren Anlagehorizont besitzen (Ältere), wollen nicht auch noch Geld durch schwankungsanfällige Anlagen riskieren.

An Aktien-ETFs führt kein Weg vorbei

Gerade in Zeiten hoher Teuerung werfen nur Aktien mit hoher Wahrscheinlichkeit real attraktive Renditen ab. Die Studie führt allerdings an, dass Anleger gerade in unsicheren Zeiten mit hoher Inflation eher sicherer Geldanlage suchen. Sicher, einzelne Aktien sind auch riskant. Der Ausweg können also weltweite Aktien-ETFs sein. So hebst du die Chancen des Aktienmarkts, minimierst aber durch die globale Streuung das Risiko. Besonders vorsichtig Anleger können auch Low-Volatility-ETFs wählen, die in aller Regel weniger stark schwanken. Außerdem solltest du immer auch Anleihe-ETFs beimischen, um ein stabiles Depot zu haben. Das Mischverhältnis ermittelst du über den Risikorechner.

Vorsorge bleibt bestehen

Die DIA-Erhebung geht positiv weiter: Die Inflation hat die bislang eher geringe Vorsorgebereitschaft nicht gesenkt. 55 Prozent haben in der Vergangenheit zu Vorsorgezwecken Geld angespart. Dieser Anteil ist leicht gestiegen. Für 60 Prozent lohnt es sich derzeit absolut beziehungsweise eher, Vorsorgesparen zu betreiben. Diese – wenn auch kleine – Erhöhung der Vorsorgebereitschaft betrifft insbesondere Jüngere, unter 50-Jährige, Auszubildende sowie Arbeitssuchende, aber auch die Oberschicht. Ein überdurchschnittlicher Anstieg der Vorsorgebereitschaft ist insbesondere bei den Konsumorientierten zu beobachten und damit auch tendenziell bei den jüngeren Generationen. Die höchste Bereitschaft zur Vorsorge haben und hatten jedoch die eher Sparsamen mit hohem Finanzwissen.