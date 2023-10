Inflation in den USA: Hohe Erwartungen, aber es ist nichts passiert

Inflation und Co als Faktoren

„Alle hoffen auf eine Überraschung, eine positive, wenn möglich“, so Beil. „Doch müssen wir uns angesichts der globalen Krisen wahrscheinlich für eine ganze Weile davon verabschieden, dass ein einzelnes Ereignis die Stimmung wirklich befeuert.“ Vielmehr ist es bereits positiv zu werten, dass angesichts der immer neu aufflammenden Konflikte von Ukraine über die Putsche in Westafrika bis hin zur dramatischen Lage in Nahost die Märkte nicht einfach nach unten durchhandeln.

Tipp: In unserem Wissensbereich erfährst du alles über ETFs und Inflation sowie viele weitere Themen.

„Vor Bekanntgabe der Inflationszahlen waren die Umsätze schwach“, so Beil. „Mancher hielt sein Pulver trocken, um dann in einen positiven Markt hineinkaufen zu können.“ Diese abwartende Haltung zieht sich bereits einige Monate hin. „Doch noch hat niemand den Startschuss für eine Jahresendrallye gegeben – und ich denke auch, dass diese ausbleiben wird“, sagt Beil. Zu gemischt sind die Signale, zu drohend die Krisen, zu labil das Wachstum, und doch hoffen immer noch so viele, dass alles wieder so werden wird, wie es doch so lange war: sie hoffen auf das Wiedereinsetzen eines langen, schönen, bequemen Aufwärtstrends.

Tipp: Abstimmen und ein iPhone 13 gewinnen. Wähle jetzt deinen ETF des Jahres. Hier geht es zur Abstimmung.

Da passt es ins Bild, dass sich im Kryptoumfeld gerade alle Augen auf eine für kommende Woche erwartete Entscheidung der US-Börsenaufsicht richten. „Hier steht die Genehmigung eines Bitcoin-ETF an, und zwar eines ETF aus dem Hause Blackrock“, so Beil. „Auch hier lautet die Erzählung, dass eine positive Entscheidung dem Markt gewaltigen Rückenwind geben wird und Kryptos wieder alte Höchststände erreichen.“ Das aber ist angesichts der Weltlage auch in diesem Markt eher unwahrscheinlich – selbst wenn der ETF zugelassen werden sollte.