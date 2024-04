Deshalb sind Einkommen und Inflation die wichtigsten Faktoren für deinen Vermögensaufbau

„Vor allem der untergeordnete Einfluss von Garantien in Sparprodukten sollte zu denken geben. In der Diskussion um die Riester *-Rente und betriebliche Altersversorgung wurde und wird immer wieder das Sicherheitsbedürfnis der deutschen Sparer in den Vordergrund gestellt. Daraus leiteten etliche Politiker in den zurückliegenden Jahren häufig eine Begründung für die garantierte Mindestverzinsung in geförderten Altersvorsorgeprodukten ab. Die Befragungsergebnisse stützen eine solche Argumentation nur in geringem Umfang“, fügt DIA-Sprecher Klaus Morgenstern hinzu.

Es gibt allerdings auch eine Gruppe von Menschen, die angibt, dass nichts ihre Spartätigkeit steigern könnte. Begründung: Sie haben kein Geld fürs Sparen. Diese Einschätzung traf etwa jeder Sechste unter den Befragten. Dabei dürfte es sich allerdings vor allem um Rentner handeln. So findet sich unter den Ruheständlern und den über 70-Jährigen überproportional viel Zustimmung. „Das ist auch nicht überraschend“, stellt Morgenstern fest. „In dieser Lebensphase ist Entsparen angesagt. Schließlich dient die Altersvorsorge während des Erwerbslebens der späteren Konsumtion im Alter.“

