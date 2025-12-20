Japan hebt ab: Warum der lange unterschätzte Aktienmarkt jetzt durchstartet

Japan-Aktien erreichten Höchststand

Getrieben von politischer Erneuerung, fiskalischer Expansion und einer spürbaren Stärkung der Unternehmensstrukturen hat Japan in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Marktperformance hingelegt. „Im Oktober 2025 übersprang der Leitindex Nikkei 225 erstmals die Marke von 48.000 Punkten, auch der breiter gefasste TOPIX erreichte historische Höchststände“, sagt Beil. „Das spiegelt das wachsende Vertrauen der internationalen Finanzmärkte in Japans neue politische Ausrichtung wider.“ Mit dem Amtsantritt von Premierministerin Sanae Takaichi verbinde sich aus Sicht Beils eine klare Agenda: eine expansive Fiskalpolitik, gezielte Wachstumsinvestitionen und eine Modernisierung zentraler Wirtschaftssektoren.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung japanischer Aktien-ETFs.

Trotz der jüngsten Kursanstiege bleibt die Bewertung japanischer Aktien im historischen Vergleich moderat. Während der Nikkei aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 15 aufweist, liegen japanische Small Caps mit einem KGV von 13,3 sogar deutlich darunter. „Damit notieren sie klar unter ihrem Zehnjahresdurchschnitt von 21 und sogar unter dem aktuellen DAX-Niveau, das leicht über 18 liegt“, sagt Beil. Zudem gehen Analysten von Gewinnsteigerungen von rund 60 Prozent aus – ein fundamentaler Rückenwind, der die aktuelle Rallye zusätzlich rechtfertigen könnte.

Zunehmend positive Rahmenbedingungen

Die Dynamik stammt dabei aus Japan selbst. „Die Regierung plant umfangreiche Investitionen in Schlüsselbereiche wie Künstliche Intelligenz, Halbleitertechnologie und Verteidigung“, so Beil. „Das jüngste Wirtschaftspaket vom 22. November 2025 stärkt Haushalte und Verbraucher gleichermaßen – ein Impuls, der mit steigenden Löhnen und zurückgehender Inflation die binnenwirtschaftliche Nachfrage nachhaltig ankurbeln dürfte“, führt Beil aus. Gleichzeitig treten die japanischen Unternehmen selbst zunehmend als Käufer am Aktienmarkt auf: „Höhere Aktienrückkäufe und bessere Corporate Governance stärken die japanischen Unternehmen und erhöhen ihre Attraktivität für internationale Investoren“, sagt Beil.

Tipp: Mit dem extraETF Portfolio Tracker kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Diese positiven Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in den Konjunkturdaten wider. Die Analysten haben ihre BIP-Prognosen für die Fiskaljahre 2025 und 2026 auf jeweils 0,9 Prozent nach oben revidiert. Die staatlichen Ausgaben könnten mit 22,5 Billionen Yen sogar deutlich über den bisherigen Erwartungen liegen. „Obgleich geopolitische Risiken wie US-Zölle, die US-China-Handelsbeziehungen oder die Lage in Taiwan vorhanden bleiben, erwarten wir kein Abgleiten in eine Rezession“, erklärt Kapitalmarktexperte Beil.

Zentral für internationale Investoren bleibt jedoch die Währungsentwicklung. Der Yen zeigt sich weiterhin volatil: Während der US-Dollar gegenüber dem Yen bei 156,34 notiert, liegt der Euro mit 180,57 JPY nahe seinem Allzeithoch. „Die Divergenz zwischen der härteren Politik der Bank of Japan und der lockeren Europäischen Zentralbank hat diese Entwicklung maßgeblich befeuert“, sagt Beil. „Für 2026 ist mit weiteren graduellen Zinserhöhungen in Japan zu rechnen, die zu einer schrittweisen Yen-Stabilisierung führen könnten.“

So findest du den Japan-Anteil in deinem Portfolio heraus

Vielleicht denkst du nun über einen Japan-ETF nach. Im MSCI World belegt das Land in der Ländergewichtung mit guten fünf Prozent Platz zwei. Der Abstand zu den USA ist damit gewaltig. Solltest du also eine eigen Japan-Position aufnehmen wollen, solltest du dieses Vorhaben mit dem extraETF Portfolio Tracker überprüfen. So gehst du sicher, dass am Ende nicht japanische Aktien übermäßig in deinem Depot vertreten sind.