Geldanlage: Spannende ETFs für den Jahresstart 2024

Das ist bei der Geldanlage 2024 zu erwarten

Ein wesentlicher Grund für diese Einschätzung ist, dass sich das gesamte Nettovermögen aller Geldmarktfonds in den vergangenen fünf Jahren auf mehr als 8,3 Billionen US-Dollar verdoppelt hat. Die Experten des weltgrößten ETF-Anbieters rechnen zwar erst in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen, weisen aber darauf hin, dass sich Aktien- und Rentenmärkte in der Vergangenheit gerade in Zeiten von Zinspausen besonders gut entwickelt haben. Hinzu kommt eine weitere Normalisierung der Zinsstrukturkurve, die kurzfristige Liquidität zunehmend unattraktiv macht.

Für die Aktienmärkte sieht iShares drei Hauptrisiken, die vor allem die Verbrauchernachfrage betreffen. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte und die Arbeitslosenquote haben sich zuletzt negativ entwickelt, die Zahlungsrückstände bei Verbraucherkrediten sind gestiegen und die Sparquoten der privaten Haushalte sind zuletzt deutlich gesunken. Wie so oft liefert die Makroökonomie gute Argumente für eine positive oder negative Entwicklung, aber erst der Blick in den Rückspiegel zeigt, welche Sichtweise richtig ist.

Die Chance bei der Geldanlage in Small-Caps

Dieses uneinheitliche Bild setzt sich auch bei den Small Caps fort. Auf der einen Seite rät iShares aufgrund der unklaren Finanzierungsbedingungen zur Vorsicht. Auf der anderen Seite sehen die Experten gerade bei früher als erwarteten Zinssenkungen eine Outperformance der Small Caps gegenüber dem breiten Markt. Dazu würden die derzeit günstige Bewertung und die Untergewichtung dieser Aktienklasse beitragen.

Mit dem L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF (WKN: A0Q8NE) können risikobewusste Anlegerinnen und Anleger auf einen Index setzen, der bei seiner Zusammensetzung bewusst Qualitätskriterien berücksichtigt. Dazu gehören Gewinnvolatilität, Verschuldungsgrad und Gesamtkapitalrentabilität. Diese Unternehmen sollten auch im aktuellen Umfeld deutlich weniger Finanzierungsprobleme haben.