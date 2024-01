Finanzmarkt: Der europäische ETF-Sektor ist mächtig im Aufwind

Bewegung am Finanzmarkt

Die Jahresendrallye an den internationalen Aktienmärkten resultierte im Dezember in außergewöhnlich hohen monatlichen Zuflüsse in Aktien-ETFs in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar. Neben den Dauerbrennern S&P 500 und MSCI World verzeichneten im Dezember – das erste Mal seit Monaten – auch europäische Benchmarks wie der Euro Stoxx 50, der MSCI Europe und auch der STOXX Europe 600 SRI wieder Zuflüsse. Zu Abflüssen kam es nur vereinzelt – zum Beispiel im Bereich von Sektor-ETFs. Energietitel konnten sich den negativen Vorgaben der Ölpreisnotierungen nicht entziehen.

Tipp: Hier findest du unsere ETF-Empfehlungen für den europäischen Aktienmarkt.

Anleihen begehrt am Finanzmarkt

Auch Anliehe-ETF profitierten. Mit dem Rückenwind zum Teil stark fallender Anleiherenditen in den USA und auch in Europa profitierten die globalen Anleihemärkte und Anleger investierten in 5,7 Milliarden US-Dollar in Anleihe-ETFs. Im Fokus des Anlegerinteresses standen in diesem Kontext Unternehmensanleihen mit sehr guter Bonität und einem so genannten Investment Grade Rating. Im Gegenzug wurden sehr lange Laufzeiten tendenziell verkauft. Dies galt – wenig überraschend – auch für inflationsgeschütze Anleihen. Die einzige Assetklasse mit Abflüssen waren Rohstoffe. Anleger zogen etwas 800 Millionen US-Dollar investierter Gelder ab.

Tipp: Sichere dir mit dem Coupon-Code: 2024 jetzt 30 % Rabatt* auf ein Finanzmanager Jahresabo und nutze 2024 endlich die besten Finanz-Features für dein Vermögen. Jetzt Code einlösen! * Nur über die Website extraETF.com einlösbar. Der Rabatt gilt für das erste Laufzeitjahr im Jahresabo (Standard oder Premium). Die Aktion gilt nur für Neukund:innen-Abos. Die Barauszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich. Gültig bis 31.01.2024, 23:59 Uhr. Der Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Über die Autorin Sophia Wurm

Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors