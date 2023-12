Deutsche Anleger reißen sich um Tesla-Aktien

Mehr Käufe als Verkäufe

Die Anleger haben sich nicht abschrecken lassen. Allen Krisen und Stimmungstiefs zum Trotz: das Jahr 2023 war ein „Kauf-Jahr“ für Wertpapiere. Der Anteil der Buy-Trades übertraf mit 56 Prozent den der Sell-Trades mit einem Anteil von 44 Prozent deutlich. Beim dahinterliegenden Volumen fiel die Differenz nicht ganz so groß aus. Hier übertraf das Kaufvolumen mit einem Anteil von 52 Prozent das Verkaufsvolumen mit 48 Prozent knapper.

Anleger legen ein solides Plus hin

Unterm Strich durften sich die Anleger im Jahr 2023 über ein Plus von 8,80 Prozent in ihren Wertpapierdepots freuen. Nach einem deutlichen Minus im Vorjahr ein erfreuliches Ergebnis, denn trotz der hohen Inflation bedeutet das einen realen Ertrag auf die Ersparnisse. Die Teuerungsrate lag laut Statistischem Bundesamt durchweg darunter, nämlich zwischen dem höchsten Wert von 8,70 Prozent im Januar und dem niedrigsten von 3,20 Prozent im November. Den Dax konnten die Anleger indes nicht schlagen. Der legte von Anfang Januar bis Ende November um rund 15 Prozent zu.

Das ließ die Handelsaktivität hochschnellen

Der intensivste Handelstag des Jahres war der 13. März. Die Anzahl der Trades lag an diesem Datum beim Vierfachen des schwächsten Handelstages, dem 23. November. Treiber für die vielen Käufe und Verkäufe im März waren die Schließungen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA, die sich mit Krypto-Geschäften und Start-up-Finanzierungen überhoben hatten. Der 13. März war der erste Handelstag nach dem offiziellen Aus für die beiden Geldinstitute.

Tesla toppt alle

Die begehrteste Aktie des Jahres war die des Elektroauto-, Batterie- und Solaranlagenherstellers Tesla (WKN: A1CX3T). Und das mit großem Abstand. Die Summe, die in Käufe der Aktie floss, übertraf die des Zweitplatzierten Allianz (WKN: 840400) um fast 80 Prozent. Im Vorjahr hatte der deutsche Versicherungskonzern noch an der Spitze des Rankings gelegen vor Tesla. Ein Investment in Tesla hat sich gelohnt. Wer zu Beginn des Jahres eingestiegen war, konnte seinen Einsatz zwischenzeitlich mehr als verdoppeln. Kräftig investiert wurde auch in die Deutsche Bank (WKN: 514000) und die Commerzbank (WKN: CBK100). Wer hier zu den Kurstiefs im Jahresverlauf kaufte und den Höhepunkt für den Verkauf erwischte, konnte mit beiden Titeln mehr als 30 Prozent Gewinn einfahren.

Das höchste Verkaufsvolumen unter allen gehandelten Aktien im Jahr 2023 entfiel ebenfalls auf Tesla und die Allianz, wobei Tesla auch hier mit großem Abstand das am stärksten verkaufte Papier war. Da verwundert wenig, haben doch vermutlich zahlreiche Anleger angesichts der Kursentwicklung bei Tesla ihre satten Gewinne zwischendurch gesichert.

Diese ETF-Sparpläne sind besonders beliebt

Wertpapiersparpläne waren auch 2023 wieder sehr gefragt bei den Consorsbank-Kunden. Insgesamt legten diese 424.000 neue Sparpläne an. Je Kunde, der sich für eine neue regelmäßige Anlage in Wertpapiere entschied, waren das 3,50 im Durchschnitt. Am beliebtesten waren dabei Aktiensparpläne. Sie verdrängten im Vergleich zum Vorjahr ETF-Sparpläne auf den zweiten Platz. Deutlich abgeschlagen auf Rang drei landeten Sparpläne auf gemanagte Fonds. Sie machten nur 4,40 Prozent aller neu angelegten Sparpläne aus.

Tipp: Schau dir gleich unseren ETF-Sparplan-Vergleich an.

Die Rangliste der zehn beliebtesten Aktien für Sparpläne wird von US-Werten dominiert, allen voran den Tech-Riesen Microsoft und Apple. Mit der Allianz schafft es nur ein deutscher Wert in die Top-10. Der Champion bei den Einzelkäufen Tesla taucht unterdessen nicht in der Spitzengruppe auf. Scheinbar sehen die Anleger darin keinen Wert, der für eine langfristige, regelmäßige Anlage geeignet ist. Bemerkenswert ist der vierte Rang für Realty Income bei den Aktien-Sparplänen. Im Ranking der beliebtesten Aktien nach Kaufvolumen landet das Immobilienunternehmen, das in den USA Gewerbeimmobilien vermietet, nämlich nur auf Platz 96. Möglicherweise lockte die Anleger die Besonderheit, dass Realty Income monatlich eine Dividende an seine Anleger ausschüttet und so der regelmäßigen Investition auch ein stetiger Ertragsfluss gegenübersteht.