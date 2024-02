Deshalb könnten globale Staatsanleihen besser abschneiden als globale Aktien

Globale Staatsanleihen: Gegen den Konsens

In Anlehnung an den griechischen Philosophen, der feststellte, dass es den Menschen im Allgemeinen leichter fällt, an interessante unmögliche Ereignisse zu glauben als an unwahrscheinliche mögliche Ereignisse, stellt Jackson in seiner jährlichen „Aristotle List“ zehn Ideen vor, die von der allgemeinen Meinung abweichen und mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 30 Prozent in den nächsten zwölf Monaten eintreten werden – und so Anlagechancen für Anleger eröffnen könnten, die bereit sind, gegen den Konsens zu investieren.

„Meiner Ansicht nach lassen sich mit einer erfolgreichen Positionierung gegen den Konsens die höchsten Renditen erzielen – oder die größten Verluste vermeiden“, schreibt der Invesco-Experte in einem Artikel zu seinen zehn Überraschungen des Jahres 2024 in der aktuellen Ausgabe der Invesco-Publikation „Uncommon Truths“.

Tipp: Globale Staatsanleihen haben durchaus eine Daseinsberichtigung im Depot.

Auf seiner letztjährigen Liste überwogen die positiven Überraschungen, da die Märkte nach einem schwierigen Anlagejahr 2022 verhalten ins Jahr 2023 gestartet waren. Nachdem die Börsen das Jahr 2023 mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen haben, fällt Jacksons Liste möglicher Überraschungen für 2024 eher negativ aus.

Rezession droht

Zum einen rechnet der Invesco-Experte in den USA mit einer kurzen Rezession – einem Szenario, das US-Aktien und -Hochzinsanleihen angesichts ihrer zuletzt starken Performance noch nicht eingepreist zu haben scheinen. Jackson zufolge könnte die verzögerte Wirkung der Fed-Zinserhöhungen dazu führen, dass das US-BIP im Jahr 2024 zwei Quartale in Folge schrumpft. Die nach dem Wachstumsabschwung im ersten Halbjahr 2023 überraschend hohe Wachstumsdynamik im dritten Quartal führt Jackson auf die hohen öffentlichen Ausgaben, die Vorräte und die durch einen starken Abbau der Ersparnisse angekurbelten Verbraucherausgaben zurück – drei Faktoren, die seiner Meinung nach nicht von Dauer sein werden.

Dürrephase von Staatsanleihen vorbei?

Nach dem Anstieg der Anleiherenditen erwartet der Invesco-Experte, dass die lange Phase der extremen Underperformance von Staatsanleihen vorbei ist und globale Staatsanleihen im Jahr 2024 erstmals seit 2018 wieder besser abschneiden werden als globale Aktien. Wie Jackson anmerkt, laufen Staatsanleihen in der Regel besser als Aktien, wenn die Zinskurven steiler werden, womit er 2024 rechnet, wenn die Zentralbanken die Leitzinsen senken. Dabei würde eine Rezession die Staatsanleihemärkte zusätzlich stützen.

Obwohl der S&P 500 mit einem Plus von 24 Prozent im Jahr 2023 nur auf den Stand von Ende 2021 zurückgekehrt ist, betrachtet Jackson diesen Anstieg als Übertreibung und erwartet, dass der Index am Jahresende 2024 tiefer notieren wird. Schätzungen von Invesco zufolge liegt das Shiller PE des S&P 500 – eine vom US-Ökonomen Robert Shiller entwickelte Kennzahl für das zyklusbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis – bei über 31. Jackson zufolge spricht das für einen immer noch teuren Markt. „Ausgehend von einem derartigen Bewertungsniveau sind die langfristigen Renditen in der Vergangenheit eher dürftig ausgefallen, und ich vermute, dass sich der Optimismus der Märkte zerschlagen wird – vor allem, falls es zu einer Rezession kommt oder die Inflation wieder anzieht“, so der Invesco-Experte.