David Zahn (Franklin Templeton) über den ersten aktiven grünen Anleihen-ETF

Sie haben vor fünf Jahren den ersten aktiv verwalteten ETF für grüne Anleihen aufgelegt. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Unser Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF war der erste aktive ETF für grüne Anleihen in Europa (Auflegung im April 2019). Der Fonds hat seine Benchmark in den meisten Jahresperioden und seit seiner Auflegung auf Jahresbasis übertroffen.

Der flexible, aktive Ansatz des Fonds ermöglicht es unseren Portfoliomanagern durch Sektorrotation, Wertpapierauswahl und Durationspositionierung Überrenditen zu erzielen und das Risiko zu minimieren. Die Performance wird durch das große Interesse der Anleger am Markt für nachhaltige Finanzen unterstützt. In diesem Jahr sind bereits beträchtliche Beträge in grüne Anleihefonds und ETFs geflossen, wobei sich die Nettozuflüsse seit Jahresbeginn auf 16,7 Milliarden Euro belaufen. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Anleger ihre Allokation in nachhaltige Anleihen erhöht haben und dass die Portfolios ihre Durationspositionen ausgebaut haben. Grüne Anleihen haben in den meisten Fällen ein längeres Durationsprofil, da sie in der Regel zur Finanzierung längerfristiger Projekte ausgegeben werden. Der expandierende Markt für grüne Anleihen zeigt, dass finanzielle Erträge mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt einhergehen können.

Der Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (WKN: A2PB5T) ist nur einer der zahlreichen Artikel 8 und Artikel 9 Fonds, die Franklin Templeton Fixed Income (FTFI) anbietet und auf deren nachhaltiges Wirken wir sehr stolz sind. Und obwohl wir uns wünschen, dass es nicht so wäre, erweist sich unser Fokus auf die Unterstützung einer kohlenstoffarmen Zukunft von Jahr zu Jahr als der richtige Weg. Der Jubiläumsmonat unseres Fonds, April 2024, war der elfte Monat in Folge, in dem ein neuer Rekord für die globalen Temperaturen aufgestellt wurde. Der Klimawandel schreitet mit alarmierender Geschwindigkeit voran, und die Zeit zum Handeln ist jetzt.