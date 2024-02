Deshalb sind High-Yield-Unternehmensanleihen jetzt interessant

Auf den ersten Blick scheint dabei das Risiko gestiegen zu sein. „Die Ausfallraten bei High-Yield-Unternehmensanleihen sind überdurchschnittlich hoch gewesen“, sagt Beil. „Im Dezember 2023 stiegen die Ausfälle sprunghaft, vor allem in Europa.“ Dort stufte die Ratingagentur Moody’s acht der von ihr bewerteten Emittenten in den Default-Status, führt sie also als Ausfall. Eine so hohe Anzahl europäischer Corporates-Ausfälle in einem einzigen Monat hatte es in den vergangenen Jahren nur einmal gegeben, als zu Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 acht ukrainische Banken in den Default-Status rutschten.

„Jetzt darf aus diesem schlechten Dezember-Wert aber keine dramatische Pleitewelle für Europa abgeleitet werden“, sagt Beil. „Zu den acht Dezember-Ausfällen zählten drei Unternehmen aus UK und zwei Gesellschaften eines Konzerns.“ Für das Gesamtjahr 2023 stiegen die Ausfälle in Europa auf 31 nach 24 Defaults im Vorjahr, darunter die acht ukrainischen Banken, während russische Unternehmen gar nicht mehr einbezogen wurden. Eine höhere Anzahl an Ausfällen in Europa hatte es mit 40 Defaults zuletzt 2020 gegeben.

Lieber ETFs

Die Ausfallrate bei High Yields für Europa kletterte dadurch auf 3,6 nach 2,8 Prozent im Vorjahr. „Bezogen auf die Gesamtheit der von Moody’s gerateten Unternehmen mit einem Rating im bonitätsschwächeren High-Yield-Segment, liegt dieser Wert in etwa am langjährigen Mittelwert seit 1999“, sagt Beil. Das Segment ist also mit gewisser Vorsicht zu genießen. Wenn du die Chancen dieses Anleihe-Segments bei überschaubarem Risiko heben möchtest, bieten sich entsprechende ETFs an.

Tipp: Hier findest du etliche High-Yield-Unternehmensanleihen. Mit Hilfe des Risikorechners kannst du optimale Gewichtung von Anleihen und Aktien vermitteln.

„In den konservativen Portfolien haben wir seit 2023 wieder Anleihen im Bestand“, sagt Beil. „Bei der Auswahl der Titel werden nur Anleihen mit Investment Grade gekauft.“ Das kann sich auszahlen. „Wer etwa die Anleihe 4,125 Prozent Porsche 23/27 gekauft hat, hat neben dem Kupon einen Kursgewinn von 2,59 Prozent erzielt“, so Beil. „Und noch besser ist die 3,375 Prozent Volkswagen Financial Services 20/28 gelaufen, hier hat die Anleihe neben dem Kupon um 3,32 Prozent zugelegt.“ Entscheidend bei dieser Verschiebung vom Stock- zum Bondpicking sei aber immer, auf die Qualität des Unternehmens zu achten. Da es für Privatanleger jedoch nicht so einfach ist, Qualitätsunternehmen zielsicher aufzuspüren, solltest du – wie erwähnt – lieber auf ETFs setzen. Nachfolgend zeigen wir dir ein solches Produkt.