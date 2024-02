Bondmarkt: Diese Anleihen sind jetzt attraktiv

Folglich werden im Jahr 2024 viele Unternehmen refinanzieren. Das werden sie gegebenenfalls nur zu höheren Zinssätzen tun können als vor drei oder vor fünf Jahren. Im ungünstigsten Fall können sich schwächelnde Firmen am Anleihemarkt gar nicht mehr refinanzieren. Wenn die Zentralbanken die Leitzinsen senken, wird es für diese Firmen einfacher, Kredite zu akzeptablen Zinskonditionen zu refinanzieren. In einem speziellen Segment der Unternehmensanleihen, den Mittelstandsanleihen, locken stets überdurchschnittlich hohe Zinscoupons und anlegerfreundliche Mindeststückelungen von nominal 1.000 Euro. Hier sollte man die Kreditanalyse nicht vernachlässigen, weil Unternehmen mit schlechterer Bonität und einem erhöhten Fremdkapitalanteil ein deutlich höheres Ausfallrisiko haben. In Stressszenarien fallen die Kurse dieser Papiere schnell im zweistelligen Bereich.

Bei einer Inflation von aktuell knapp drei Prozent bleibt es schwierig, eine positive Realverzinsung zu erzielen. Je nach gewählter Duration besteht allerdings die Möglichkeit für Kurssteigerungen, wenn das Zinsniveau absinkt.Allerdings ist die Auswahl an liquiden und attraktiven Anleihen gering, da gute Papiere häufig mit Mindeststückelungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich emittiert werden. Will man verschiedene Laufzeitbereiche abdecken, sollte deshalb ein Blick auf Laufzeitfonds geworfen werden. Der französische Anbieter ANAXIS Asset Management ist darauf spezialisiert, verfügt über ein sehr differenziertes Research und bietet Fonds mit unterschiedlichen Zeiträumen an. Auch die breiter aufgestellte ODDO-BHF Asset Management verfügt über eine gute Auswahl an Laufzeitfonds.

Über den Autor Andreas Görler

Andreas Görler ist Senior Wealthmanager und zertifizierter Fachmann für nachhaltige Investments bei der Wellinvest – Pruschke & Kalm GmbH in Berlin