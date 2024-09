Experte: Deutsche Staatsanleihen sind alles andere als langweilig

„Zugegeben, in den letzten Jahren und damit ist seit den 1980er Jahren gemeint, waren Staatsanleihen als Portfoliobeimischung ein No-Brainer (klare Sache), wie es so schön auf neu-hessisch heißt. Die Zinsen sind immer weiter gefallen und damit hat Buy and Hold in dem Bereich richtig Spaß gemacht“, so Bohn.

Dazu gesellte sich, dass die Bundesanleihen in Krisensituationen – und da gabe es einige – stetig im Kurs gestiegen sind und damit das Portfoliorisiko deutlich reduziert werden konnte. Doch das Jahr 2022 steht für die Wende. Plötzlich waren die Kurse von von langlaufenden Staatsanleihen stärker gefallen als die Aktienmärkte. Seither sei etwa der Kurs des Bund Future als Maßstab des Kursverlaufs einer fiktiven zehnjährigen Bundesanleihe von über 170 auf unter 130 gefallen.

Notenbank sorgt für Aufwärtspotenzial

Heute stellt sich die Situation anders dar. „Mit Bundesanleihen können wieder Renditen von jenseits der 2,5 Prozent erzielt werden. Wir befinden uns in einer konjunkturell schwachen Verfassung in Europa“, meint Bohn. Die Europäische Zentralbank (EZB) begann im Sommer mit Zinssenkungen. Und, wenn die Wirtschaft weiter so schleppend läuft, werde es hier wohl eher zu Überraschungen bei den Zinssenkungen nach unten kommen. Damit hätten Bundesanleihen nach Einschätzung des Experten ein schönes Aufwärtspotenzial.

Rechne man dann noch mit ein, dass sich viele Aktienmärkte auf oder nahe der Allzeithochs bewegen und das Fundament der Kursrallye immer dünner wird, so würden Bunds einen wunderbaren sicheren Haden darstellen. Bohn ist optimistisch: „Fallen unsere Langfristzinsen in den kommenden Monaten um einen Prozentpunkt, wäre ein Kurspotential von fast zehn Prozent mit diesen Langweilern möglich.“

Das passende ETF-Investment

Auch im Anleihesektor bieten sich ETFs an. Bohn denkt in diesem Zusammenhang etwa an den iShares Germany Govt Bond UCITS ETF (WKN: A1JXZG), der in Bundesanleihen mit verschiedenen Laufzeiten investiert.