Bei Aktien-ETFs unbedingt auf hohes Maß an Diversifikation achten

Diversifikation via Aktien-ETFs kostengünstig wahrnehmen

Angesichts der Tatsache, dass der Internationale Währungsfonds Deutschland als einzigem Staat der G7-Gruppe für dieses Jahr eine schrumpfende Wirtschaft prognostiziert, sollte man mit einer baldigen Aufhellung der Perspektiven derzeit eher nicht rechnen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass selbst Dax-Unternehmen – man erinnere sich nur an den Zahlungsdienstleister Wirecard – vor einer Insolvenz und deren Aktionäre vor einem Totalverlust nicht sicher sind. Dieses Risiko lässt sich für ETF-Anleger relativ einfach vermeiden, indem man in einen möglichst breit diversifizierten Aktienindex investiert. Dabei gilt: Je größer die Diversifikation, desto geringer die Verlustgefahr.

Tipp: Hier findest du unsere ETF-Empfehlungen für den globalen Aktienmarkt.

Was viele Investoren heutzutage verinnerlicht haben, dafür erhielt der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Harry Markowitz im Jahr 1990 den Nobelpreis verliehen. Die weltweit angesehene Portfoliotheorie basiert im Wesentlichen auf Markowitz` Erkenntnissen und hatte großen Anteil an der Erfolgsgeschichte bzw. Existenzberechtigung unzähliger Fonds- und Vermögensmanager. Dank passiver Indexinvestments via ETFs können Anleger kostengünstig und breit diversifiziert in viele unterschiedliche Länder und Regionen oder bestimmte Branchen investieren, ohne auf die Dienste hochbezahlter Manager zurückgreifen zu müssen. Da die Mehrheit der aktiven Fondsmanager gebührenbereinigt ohnehin daran scheitert, die Performance des vordefinierten Benchmarkindex zu übertreffen, sollten ETF-Investoren dem Aspekt Diversifikation eine möglichst hohe Priorität einräumen.