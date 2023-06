Portfoliotheorie: Der ETF-Vorvater Harry Markowitz ist tot

Das besagt die Portfoliotheorie nach Markowitz

Wenn du unsere Website regelmäßig besuchst, wirst du schnell feststellen: Bei ETFs geht es um Diversifikation, also um Streuung. Im Jahr 1952 – also lange vor dem Internet – kristallisierten sich die Grundlangen für die später eingeführte ETF-Anlage. Markowitz ging damals der Frage nach, wie ein Portfolio idealerweise aussehen sollte. Dem US-Ökonomen ging es darum, eine Theorie zu entwerfen, um ein Portfolio zu optimieren. Die Portfoliotheorie ist also ein Teil der allgemeinen Kapitalmarkttheorie. In diesem Zusammenhang ist oft auch von Asset Allokation die Rede. Damit ist das Zusammenspiel unterschiedlicher Anlageklassen im Depot gemeint.