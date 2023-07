Vorbild Harry Markowitz: So diversifizierst du richtig

Mit Harry Markowitz ist ein Vorbild für viele Anleger von uns gegangen. Doch seine Grundgedanken behalten Gültigkeit. So streust du am besten.

Mitte Juni starb der Vater der modernen Portfoliotheorie und Wirtschaftsnobelpreisträger Harry Markowitz. Er wies erstmals nach, dass eine Diversifikation positive Auswirkung auf das Risiko und die Rendite eines Portfolios hat. Nicht ohne Grund bezeichnete Markowitz die Diversifikation als „the only free lunch“. Das Einzige, was es an der Börse umsonst gibt. Wer ein paar wenige Tipps beachtet, kann erfolgreich diversifizieren.