4.000-Dollar-Marke geknackt: Der Gold-Hype – und wo du jetzt investieren kannst

Gold auf Allzeithoch

Der Goldpreis hat erstmals in der Geschichte die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze überschritten und verzeichnet damit die stärkste Jahresperformance seit Jahrzehnten. Mit einem Kursanstieg von mehr als 50 Prozent seit Anfang 2025 profitiert das Edelmetall von anhaltenden Sorgen um die US-Wirtschaft, einem drohenden Regierungsstillstand und geopolitischen Spannungen weltweit. Analysten sehen kurzfristig weiteres Potenzial. Als treibende Faktoren gelten Zinssenkungserwartungen sowie strukturelle Käufe der Zentralbanken, die Gold als Reserve-Asset stärken und damit preisstabilisierend wirken.

Beruhigung ist möglich

Patzelt mahnt allerdings zur Vorsicht, der goldene Glanz sollte Anleger nicht blenden: „Nach der Rallye ist kurzfristig eine Konsolidierung möglich – emotionale Käufe auf Rekordniveau sollten vermieden werden.“ Daher sollte man strategisch statt spekulativ investieren. Patzelt: „Das heißt: schrittweise, langfristig und über breit gestreute Produkte, seien es ETFs oder physisches Gold.“

Gold hat aber immer eine Berechtigung im Portfolio

Bei Gold geht es nicht darum, mit den Renditen des Aktienmarkts zu konkurrieren. Der Vorzug von Gold liegt im Inflationsschutz und in der Diversifikation: Fünf bis zehn Prozent des Portfolios scheinen laut Patzet zur Absicherung gegen Inflation und Krisen als langfristig sinnvoll. „Daher gelten bei Anlegern normalerweise andere Portfoliobausteine als die Renditebringer“, sagt Patzelt.

Ein Beispiel seien European Long-Term Investment Funds (ELTIFs), die langfristig orientierten Investoren die Möglichkeit gäben, in reale Vermögenswerte zu investieren, die weitgehend unabhängig von den traditionellen Kapitalmärkten verlaufen würden. Durch Direktinvestitionen in Unternehmen, Infrastruktur und Private-Equity-Projekte stellen ELTIFs laut dem Experten ein alternatives Anlageinstrument zum Gesamtmarkt dar.