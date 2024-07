Wasserstoff-ETFs

Ein Wasserstoff-ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen investiert, die im Bereich der Wasserstofftechnologie tätig sind. Diese Unternehmen sind in verschiedenen relevanten Sektoren tätig, darunter Energieerzeugung, Transport, industrielle Anwendungen und Speichertechnologien. Durch die Investition in einen Wasserstoff-ETF können Anleger von den Fortschritten in diesen Sektoren profitieren und gleichzeitig ihr Portfolio diversifizieren.