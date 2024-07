Nachhaltige Unternehmensanleihen-ETFs

Unternehmensanleihen sind Schuldverschreibungen. Sie werden von Unternehmen ausgegeben, um sich Kapital zu beschaffen. Dabei bieten sie typischerweise Zinsen, die oft höher sind als bei Staatsanleihen, da das Risiko auch höher ist.

Es gibt verschiedene Beweggründe, weshalb sich viele Anlegerinnen und Anleger mittlerweile für nachhaltige Unternehmensanleihen entscheiden. Wer in sie investiert, unterstützt eine klimafreundliche und soziale Unternehmenskultur. ETF-Anbieter bieten schon länger nachhaltige ETFs an und haben mit entsprechenden Produkten darauf reagiert.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen nachhaltigen Unternehmensanleihen-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile eines solchen Investments liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der nachhaltigen Unternehmensanleihen-ETFs am besten zu dir passt.