Ja, das Investieren in Niederlande-ETFs kann sinnvoll sein, da die Niederlande als ein bedeutendes Industrieland mit einer starken, exportorientierten Wirtschaft gelten. Zudem haben zahlreiche bedeutende Großunternehmen ihren Sitz in den Niederlanden und auch politisch erscheint das Land im Zentrum der Europäischen Union als stabil. Allerdings weist der AEX Index, der die 25 größten und liquidesten Aktiengesellschaften der Niederlande enthält, Konzentrationen in den Branchen Technologie, Basiskonsumgüter und Energie auf, was ein Klumpenrisiko darstellen kann. Wer dagegen eher auf kleinere und mittelgroße Werte in diesem Land setzen möchte, kann sich z.B. ETFs auf den AMX Index näher anschauen.

Beachte: Ein Investment in einen Niederlande-ETF beschränkt deine Geldanlage auf ein einziges Land. Somit ist deine Diversifikation nicht weltweit, was dein Anlagerisiko erhöhen kann. Vor jeder Investition ist daher ein solides finanzielles Wissen erforderlich und du solltest jedes Produkt vorher individuell auf seine Eignung überprüfen.