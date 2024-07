Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Großbritannien investieren. Großbritannien, welches sich aus England, Wales, Schottland und Nordirland zusammensetzt, wurde zwar 2022 durch Indien auf dem Platz der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt abgelöst, belegt aber nunmehr den 6. Platz. Dabei gilt Großbritannien als eine bedeutende Import- und Exportnation. Durch den Brexit haben sich für Großbritanniens Wirtschaft Veränderungen ergeben, die sowohl Chancen als auch Risiken bergen.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Großbritannien-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Großbritannien-ETFs am besten zu dir passt.