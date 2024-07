Das ETF-EM-Endspiel von extraETF: Spanien gegen England

EM-Endspiel: Wie steht die spanische Wirtschaft da?

Noch vor einigen Jahren zählte zu den Sorgenkindern in der Eurozone. Zwar lässt die Wachstumsdynamik derzeit etwas nach. Dennoch steht Spanien mit einer erwarteten realen Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,7 Prozent für 2024 relativ gut da. Zum Vergleich: Die Bundesregierung rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3 Prozent wachsen dürfte. Nach Ansicht von Experten hat sich die spanische Wirtschaft von der Covid-Krise deutlich später erholt und gehörte daher zu den europäischen Schlusslichtern. Als Nachholeffekt wächst sie nun umso stärker.

Der Pfeil zeigt nach oben

Die Europäische Kommission hat entsprechend hohe Erwartungen in Bezug auf Investitionen. So beziffert sie deren Zunahme 2024 auf 3,4 Prozent, dabei werden die Ausrüstungsinvestitionen mit einem Plus von 5,3 Prozent am stärksten steigen. Bei den öffentlichen Investitionen sei mit 2,7 Prozent Zuwachs zu rechnen. Dazu würden der Aufbau- und Resilienzplan der EU und große Projekte – zum Beispiel im Eisenbahnsektor – beitragen. Die Regierung will die Umsetzung des Resilienzplans und der großen Bahnkorridore beschleunigen, wie Germany Trade and Invest (GTAI) berichtet. Daneben erwarten Experten einen Rekordumsatz im Tourismussektor. Auch hier zeigt sich eine sehr positive Entwicklung im Nachgang der Corona-Pandemie.

Allerdings muss man auch sagen: Viele Exportunternehmen in Spanien kämpfen mit steigenden Kosten und sorgen sich deshalb um ihre Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere im Vergleich zur Konkurrenz außerhalb der EU. Außerdem fürchten spanische Wirtschaftsbosse die hohen Importe von Billig-Autos aus China. So will etwa der chinesische Hersteller Chery Automoblile als erster chinesischer Produzent in Spanien Fahrzeuge herstellen. Standort soll Barcelona sein.

Ein Spanien-ETF

Wer auf eine weitere Erholung der spanischen Volkswirtschaft setzen möchte, sollte dies über einen breiten ETF tun. Der volumenstärkste ETF ist der Xtrackers Spain UCITS ETF (Dist) (WKN: DBX0K8), den wir nachfolgend darstellen.