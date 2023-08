Die besten

Welt-ETFs!

Jedes Portfolio braucht ein Ankerinvestment – das ist der Welt-ETF. Wir stellen dir die besten global anlegenden ETFs auf Indizes wie den MSCI World, den FTSE All World sowie den MSCI ACWI IMI vor. Zusätzlich gibt ETF-Papst Dr. Gerd Kommer Einblick in seinen neuen Welt-ETF. Plus: Alles über Anleihen auf 32 extra Seiten.