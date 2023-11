Sparst du schon mit Aktien? Ansonsten wird es Zeit

Attraktive Renditen mit Aktien

Nur mit Sparbuch und Tagesgeld lässt sich aufgrund der hohen Inflation keine solide Altersvorsorge aufbauen. Anders als oft vermutet, reichen schon kleine Geldbeträge, die in jungen Jahren kontinuierlich und langfristig in Aktien, Aktienfonds oder ETFs angelegt werden, als Basis für ein attraktives Sparkapital. Dies zeigt unser Rendite-Dreieck für die monatliche Geldanlage. Hat man zum Beispiel 20 Jahre lang monatlich 25 Euro im Dax angelegt, ist das ein Investment von insgesamt 6.000 Euro. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8,5 Prozent wurden daraus über 15.000 Euro. Wesentlich breiter als mit den 40 deutschen Dax-Werten geht es mit Welt-ETFs. So bewahrst du dir die Chancen der Aktien und senkst Risiken. Schau dir also gleich unsere ETF-Empfehlungen für den globalen Aktienmarkt an.