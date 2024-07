Erdgas ist ein wichtiger Energieträger und wird weltweit zur Stromerzeugung, zum Heizen und als Rohstoff in der Industrie eingesetzt. Erdgas wird weltweit aus Gasquellen gefördert und in der Regel über Pipelines transportiert. Ist ein Pipelinetransport nicht möglich, z.B. über große Entfernungen, wird Erdgas in verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) umgewandelt. Dazu wird es stark abgekühlt, in Tankschiffen als Flüssigkeit transportiert und im Zielhafen durch Erwärmung wieder in den gasförmigen Zustand überführt. Bevor das Erdgas als Brennstoff genutzt werden kann, ist eine umfangreiche Aufbereitung erforderlich. Ursprünglich als Nebenprodukt der Erdölförderung betrachtet, hat sich Erdgas zu einer effizienten, umweltfreundlichen und kostengünstigen Alternative zu Erdölprodukten entwickelt.

Erdgas-ETCs bieten eine einfache Möglichkeit, am Erdgasmarkt zu partizipieren, ohne in komplexe Futures-Kontrakte investieren zu müssen. Sie eignen sich besonders für Anleger, die von den Schwankungen des Erdgaspreises profitieren möchten. Erdgas-ETCs bilden Indizes ab, die ein kontinuierliches Engagement in Erdgas-Futures simulieren. Eine Investition in den Kassamarkt für Erdgas ist aus Anlagesicht ungeeignet, da der Rohstoff physisch gehalten und gelagert werden müsste.

Da Erdgas-ETCs einen Futures-Index abbilden, können beim Rollen der Terminkontrakte auf den nächsten Fälligkeitstag Gewinne oder Verluste entstehen - Gewinne, wenn sich die Terminkurve in Backwardation befindet, und Verluste, wenn sich die Terminkurve in Contango befindet.

Sie sind daher nicht risikofrei und stark von den Schwankungen des Erdgasmarktes abhängig. Geopolitische Ereignisse, Veränderungen von Angebot und Nachfrage sowie wirtschaftliche Faktoren können die Preise beeinflussen. Insgesamt bieten Erdgas-ETCs eine attraktive Möglichkeit, in den Erdgasmarkt zu investieren, insbesondere für Anleger, die eine flexible und kosteneffiziente Lösung suchen.