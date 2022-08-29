Robo-Advisor-Markt in Deutschland

Der Robo-Advisor-Markt und die darin agierenden digitalen Vermögensverwalter (Robo-Advisor) gehören zu den am stärksten nachgefragten und diskutierten Segmenten im Bereich FinTech (Financial Technology). Die Anbieter haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, ein neues digitales Geldanlage-Angebot zu etablieren. Offizielle Zahlen über die Assets under Management für den deutschen Markt sind bislang nur vereinzelt verfügbar.

extraETF ermittelt in regelmäßigen Abständen, wie groß der Markt der Robo-Advisor derzeit wirklich ist.