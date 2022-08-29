Robo-Advisor-Markt in Deutschland
extraETF ermittelt fortlaufend die Marktgröße des Robo-Advisor-Markt in Deutschland.
Der Robo-Advisor-Markt und die darin agierenden digitalen Vermögensverwalter (Robo-Advisor) gehören zu den am stärksten nachgefragten und diskutierten Segmenten im Bereich FinTech (Financial Technology). Die Anbieter haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, ein neues digitales Geldanlage-Angebot zu etablieren. Offizielle Zahlen über die Assets under Management für den deutschen Markt sind bislang nur vereinzelt verfügbar.
extraETF ermittelt in regelmäßigen Abständen, wie groß der Markt der Robo-Advisor derzeit wirklich ist.
Das Wichtigste in Kürze: Fakten zum Robo-Advisor-Markt Deutschland
Marktvolumen: Derzeit sind mehr als 128 Mrd. Euro bei den in Deutschland aktiven digitalen Vermögensverwaltern investiert.
Anbieter: extraETF untersucht regelmäßig die Angebote von in Deutschland aktiven digitalen Vermögensverwaltern und erstellt dazu umfassende Testberichte.
Marktführer: Die größten Robo-Advisor in Deutschland sind: Raisin, Scalable Capital, Growney. Diese drei Anbieter verwalten über 83 Prozent der investierten Vermögen.
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Robo-Advisor Marktanteile
In Deutschland buhlen 21 Robo-Advisor um die Gunst der Anleger. Diese Anbieter stammen aus unterschiedlichen Bereichen. In unserem Robo-Advisor-Vergleich kannst du digitale Vermögensverwalter miteinander vergleichen. Neben privaten, meist mit Venture Capital finanzierten Anbietern wie Scalable Capital oder Ginmon, sind inzwischen auch sogenannte Corporate-Robo-Advisor am Markt aktiv. Zu diesen Anbietern zählen beispielsweise Cominvest, Fintego, Vanguard, Visualvest oder Quirion.
Zu den fünf größten Robo-Advisor in Deutschland gehören Raisin, Scalable Capital, Growney, Visualvest und Quirion. Nach der Einschätzung von extraETF kommt der Robo-Advisor-Markt in Deutschland auf Assets under Management in Höhe von über 128 Mrd. € (Stand: März 2026).
|Robo-Advisor
|Verwaltetes Vermögen
|Marktstart
|Raisin
|70 Mrd. €*
|2018
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|Scalable Capital
|27 Mrd. €*
|2016
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|Growney (inkl. LAIQON AG)
|10,2 Mrd. €*
|2016
|Mehr Infos *
|Visualvest
|10 Mrd. €*
|2016
|Mehr Infos *
|Quirion
|2,73 Mrd. €*
|2014
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|ING Smart Invest
|2 Mrd. €*
|2017
|Mehr Infos *
|Oskar
|2 Mrd. €*
|2019
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|Cominvest
|1,4 Mrd. €*
|2017
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|Liqid
|750 Mio. €*
|2016
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|Ginmon
|400 Mio. €*
|2014
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|Bevestor
|383,1 Mio. €
|2019
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|Solidvest
|280 Mio. €*
|2017
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|Evergreen
|110 Mio. €
|2020
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|Gerd Kommer Capital
|110 Mio. €
|2020
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|Smavesto
|100 Mio. €*
|2019
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|Morgenfund
|90 Mio. €*
|2022
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|Fidelity
|n.a.
|2018
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|Whitebox
|n.a.
|2016
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|Easyfolio
|n.a.
|2014
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|Fintego
|n.a.
|2013
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|Openbank
|n.a.
|2018
|Mehr Infos *
Anlegende haben bei Robo-Advisors die Qual der Wahl
Kernversprechen der Robo-Advisor:
Der Robo-Advisor-Markt in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger interessieren sich für das Angebot der digitalen Vermögensverwalter. Kein Wunder, das Leistungsversprechen der Anbieter ist attraktiv.
Leistungsversprechen der Robo-Advisors
- Emotionsfreie, regelbasierte Geldanlage.
- Breite Streuung in die Kapitalmärkte.
- Niedrige, transparente Kosten.
- Einfacher, digitaler Zugang und hohe Transparenz.
- Professionelle Produktauswahl und Umsetzung.
Einen aktuellen Überblick über die in Deutschland aktiven Robo-Advisor liefert extraETF auf einer speziell dafür eingerichteten Website. Zudem findet im News-Bereich eine laufende Berichterstattung über die Anbieter und Branche statt.
Weitere Fragen zum Robo-Advisor-Markt
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