Weltweiter Wassermangel – jetzt auf Wasser-ETFs setzen?

Wasser-ETFs: Süßwasserreserven gehen zurück

Nach der Auswertung von rund 250.000 Satellitenaufnahmen, die von 1992 bis 2020 aufgenommen wurden, taxierten die Forscher den jährlichen Rückgang der globalen Süßwasserreserven auf 22 Gigatonnen, was ungefähr der Hälfte des Bodensee-Wasservolumens entspricht. Laut der Studie seien zum Beispiel die Stauseen Kataloniens nur noch zu 26 Prozent gefüllt, während vor einem Jahr noch ein Wert von 58 Prozent registriert worden war. Selbst in eher feuchten Regionen wie den Tropen wies die Studie mittlerweile einen Wasserrückgang nach.

In einigen wenig besiedelten Regionen wie Tibet, den Great Plains (USA) sowie in Gebieten mit neuen Stausseen wie an den Flüssen Jangtse (China), Mekong (Südostasiens) oder Nil (Afrika) gab es sogar wachsendes Wasservolumen zu beobachten. Die Wissenschaftler präsentierten neben diesen überwiegenden „bad news“ aber auch Lösungsvorschläge, wie man dem globalen Wassermangel begegnen sollte. Da vor allem der Umgang mit Wasser – oder klarer ausgedrückt: deren Verschwendung – ein besonders großes Problem darstelle, wurde eine stärkere staatliche Reglementierung gefordert. Dass diese Sinn mache, belegten die Forscher am Beispiel des armenischen Sewansees, dessen Wasservolumen sich nach staatlichen Regulierungsmaßnahmen wieder vergrößert habe.

Während in den vergangenen Jahrzehnten in ölreichen Regionen diverse Kriege geführt wurden, drohen in den kommenden Jahren im Kampf um das wertvolle Nass militärische Auseinandersetzungen. Dieses Schicksal droht vor allem dem Nil bzw. Ägypten, Sudan und Äthiopien den Anrainerstaaten der nordafrikanischen Lebensader. So bedroht zum Beispiel das äthiopische Staudammprojekt die Wasserzufuhr des ägyptischen Nasser-Sees. Weil Ägypten über 90 Prozent seines Wasserbedarfs durch den Nil abdeckt und zudem ein starkes Bevölkerungswachstum aufweist, genießt der Zugriff auf Trinkwasser höchste Priorität.

Zwei Wasser-ETFs mit starkem Tracking-Record

Zwei ETF-Anbieter haben sich mit Blick auf Wasserinvestments als besonders innovationsfreudig erwiesen und bereits im Jahr 2007 entsprechende ETFs auf den Markt gebracht, die mittlerweile über einen Marktwert von mehr als eine Milliarde Euro verfügen. Dabei handelt es sich um den Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF (WKN: LYX0CA) sowie den iShares Global Water UCITS ETF (WKN: A0MM0S). Beide haben sich in den vergangenen zehn Jahren ähnlich stark entwickelt und weisen mit 11,2 Prozent bzw. 10,8 Prozent ausgesprochen attraktive annualisierte Renditen auf.