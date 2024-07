Wasser-ETFs können durch die zunehmende Wasserknappheit und den steigenden Bedarf an sauberem Wasser aussichtsreich sein. Wasser ist eine lebenswichtige Ressource und wird im Zuge des Klimawandels immer wichtiger.

Diese ETFs investieren in Aktien von Unternehmen, die Wassertechnologien entwickeln oder in der Wasseraufbereitung, -versorgung und -verteilung tätig sind - Sektoren, denen in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum prognostiziert wird.

Wassertechnologien können helfen, marode Infrastrukturen zu reparieren und diese effizienter zu gestalten, während Entsalzungsanlagen und die Wasseraufbereitung helfen, wertvolles Trinkwasser zu gewinnen oder zurückzuerhalten.

Durch die Diversifikation in verschiedene Unternehmen und Technologien innerhalb dieser Sektoren reduzieren Wasser-ETFs das mit Einzelanlagen verbundene Risiko.

Diese Strategie kann in Zeiten des sich verstärkenden Klimawandels und der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit besonders attraktiv sein, da sie Anlegern Zugang zu führenden Innovationstreibern in der Wasserbranche bietet.