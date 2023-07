Welche Wasser-ETFs sollten Anleger bevorzugen?

Die nördliche Erdhalbkugel leidet in diesem Jahr besonders stark unter der Hitze. Das ruft natürlich Wasser-ETFs auf den Plan.

Temperaturen von über 40 Grad Celsius sind in beliebten Urlaubsländern wie Spanien, Frankreich und Italien keine Seltenheit. Vor diesem Hintergrund spielt Wasser auch in der Finanzwelt eine immer größere Rolle.

Noch schlimmer stellt sich derzeit die Wetterlage in den USA dar, wo eine Hitzekuppel selbst bei Mitternacht zu Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius führt. Die ausgesprochenen Hitzewarnungen betreffen mehr als 110 Millionen und dürften ein Vorgeschmack auf das sein, was in den kommenden Jahren immer häufiger eintreten könnte. Bereits heute streiten sich Länder um die immer knapper werdenden Trinkwasserreserven. Als aktuelles Beispiel drängt sich hier zum Beispiel der noch im Bau befindliche Nil-Staudamm in Äthiopien auf, der insbesondere in Ägypten als starke Bedrohung angesehen wird.