Technikriesen: Ist das FAANG-Investment wieder attraktiv?

Die Tech-Riesen haben sich zurückgemeldet. Damit könnten die bekannten fünf FAANG-Konzerne wieder einen Blick wert sein.

Die Aktie von Meta Platforms (ehemals Facebook) gehört in diesem Jahr zu den größten Gewinnern an der US-Börse. Auch Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, konnte in den vergangenen Wochen punkten. Das Unternehmen kündigte kürzlich zahlreiche neue Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Auch Apple und Amazon legten starke Quartalszahlen vor, wovon die Aktien profitierten. Selbst Netlix konnte in den letzten Monaten operative Erfolge vorweisen. Die Aktionäre verhalfen der Aktie in der Folge dazu, zumindest einen Teil der Kursverluste nach Corona wieder aufzuholen.