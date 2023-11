Mit Fintechs kannst du von der digitalen Revolution profitieren

In der Niedrigzinsphase war kaum eine Branche so populär wie die Fintechs. Mit ETFs kannst du direkt in die Branche investieren.

Die Unternehmen profitieren davon, dass die Dienstleistungen vieler Banken teuer, langsam und nicht auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet sind. Doch die immer schwierigere Refinanzierung und die wachsende Konkurrenz durch die großen US-Technologiekonzerne haben viele Titel an der Börse unter die Räder kommen lassen. Ist jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt?