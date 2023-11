Paypal-Aktie kommt nicht aus der Krise: So entwickelt sich derzeit die Fintech-Branche

Auf Höhenflug folgt tiefer Absturz der Fintech-Branche

Doch die Ernüchterung folgte bald – und damit auch der Absturz der Aktie. Heute steht sie bei einem Wert von rund 54 US-Dollar. Das ist nicht wesentlich mehr als zum Börsengang 2015. 2022 konnte man sich noch mit dem Argument behelfen, dem breiten Markt ginge es nicht gut und dem Tech-Markt ganz besonders nicht. Doch ein Comeback blieb für Paypal auch in diesem Jahr aus.

Doch was sind die Gründe für den tiefen Fall der Paypal-Aktie? Das Geschäftsmodell scheint noch immer gut zu funktionieren und immer mehr E-Commerce-Unternehmen bieten Paypal als Zahlungsdienstleister an – eigentlich müsste die Aktie entsprechend erfolgreich sein.

Tipp: Schau dir gleich unsere Themen-Seite zum Investieren in den digitalen Zahlungsverkehr an.

Doch was in der Außenwirkung gut zu funktionieren scheint, ist in der Realität etwas anders. Das Wachstum etwa ist gering, die Margen rückläufig, das Kreditportfolio wurde verkauft und bald soll auch ein Verkauf von Xoom folgen, welches Kundinnen und Kunden einen einfachen Geldtransfer ins Ausland ermöglicht. Auch der bevorstehende Abgang von CEO Dan Schulmann sorgt nicht unbedingt für Sicherheit bei Anlegerinnen und Anleger, auch wenn inzwischen klar ist, dass Alex Chriss den Posten übernehmen wird.

Vorwürfe zu unlauteren Geschäftsmethoden

In den USA gibt es zudem Vorwürfe, Paypal würde Daten mit dem US-Heimatschutzministerium abgleichen und etwa Konten von Menschen sperren, die verdächtigt werden, unlauteren Aktivitäten nachzugehen – nicht immer aber sind diese Verdächtigungen auch wahr und so können auch unbescholtene Bürgerinnen und Bürger nicht mehr auf ihre Konten zugreifen. Ebenso sollen bereits Konten von Verwandten gesperrt worden sein, wenn jemand einen Konflikt mit Paypal hatte, weiter kann das Konto für 180 Tage eingefroren werden.

In Deutschland hat der Verbraucherschutz 2018 Klage gegen Paypal eingereicht, weil mehrere Nutzer sich beschwert hatten, nicht mehr an ihr Guthaben zu kommen. Im Anschluss änderte das Unternehmen diverse Formulierungen in ihren Nutzungsbedingungen.

Auch politisch möchte das Unternehmen Einfluss nehmen – 2011 gab es Vorwürfe, Paypal würde die Konten europäischer Händler sperren, die mit Waren aus Kuba handeln. Paypal berief sich dabei auf das Handelsembargo der USA gegen Kuba aus dem Jahr 1962. In Europa ist die Umsetzung des Embargos jedoch rechtswidrig.