Krebsimpfung und Abnehmpräparate: Lohnt sich ein Pharma-Investment?

Die Pharma-Sparte im Kampf gegen den Krebs

Nach Ende der Coronakrise ging es jedoch wieder bergab, betrachtet man den Verlauf der Kurskurve, so zeigte sie 2023 nur in eine Richtung. Doch das Unternehmen lässt sich davon nicht aufhalten und forscht weiterhin intensiv an Krebsmedikamenten. Erste Erfolge ließen sich bereits nachweisen und bis 2030 soll es individuelle Impfungen gegen einige Arten von Krebs geben. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland, jedes Jahr sterben etwa 230.000 Menschen an der Krankheit, eine halbe Million erkrankt neu. Ein Impfstoff, der diese Fälle deutlich reduziert, könnte BioNTech wieder deutlichen Aufschwung geben.

Schlank dank Spritze?

Zahlreiche Medien berichteten in diesem Jahr darüber, wie das Diabetesmedikament Ozempic zum Lifestyle-Medikament für Abnehmwillige wurde, was bisweilen zu einem so großen Engpass führte, dass Diabetiker die Spritze nurmehr mit Schwierigkeiten bekommen konnten. Ärzte können das Medikament nur als Privatrezept zum Off-Label-Gebrauch verschreiben, wer Ozempic also zum abnehmen verwendet, muss selbst zahlen. Dazu sind offenbar viele Menschen mit Gewichtsproblemen bereit.

Für diejenigen, die dringend auf das Medikament angewiesen sind, ist der Trend jedoch keine gute Nachricht. Diabetiker brauchen Ozepmic, weil es unter anderem dafür sorgt, dass der Körper mehr Insulin ausschüttet und der Blutzucker sinkt. Wird die Spritze abgesetzt, lässt dieser Effekt jedoch wieder nach. Daher ist die Regelmäßigkeit für Diabetiker äußerst wichtig. Wer Ozempic zum Abnehmen verwendet, muss außerdem mit zum Teil starken Nebenwirkungen rechnen. Ein harmloses Diätmittel ist das Medikament nicht – die Wirksamkeit ist jedoch unumstritten.

Tipp: Schau dir gleich unsere Seite zur Gesundheit an. Danach solltest du auch einen Blick auf die allgemeine Themen-ETF-Seite werfen.

Die Pharmabranche arbeitet daher derzeit an weiteren Medikamenten, die eine Abnahme vermeintlich einfach unterstützen können. Novo Nordisk hat etwa in Deutschland im Juli 2023 das Mittel Wegovy auf den Markt gebracht. Es dient gezielt der Gewichtsreduzierung ab einem BMI von 30 und kann regulär von Ärzten verschrieben werden.