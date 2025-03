Infrastrukturaktien-ETF: Reindustrialisierung für dein Depot?

Reindustrialisierung: Müssen Anleger umdenken?

Seit Jahren sehen wir, dass in westlichen Staaten „die Industrie“, also das produzierende Gewerbe, im Rückwärtsgang ist. „Entfiel in Deutschland bis zum Ende der 1960er-Jahre noch mehr als die Hälfte der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung auf den industriellen Sektor, ist sein Anteil bis heute auf etwa 30 Prozent gesunken. In den USA beläuft sich der Anteil des produzierenden Gewerbes nur noch auf etwa 20 Prozent“, so Zschaber. Die Formulierung „Deutschland blutet aus“, sei also übertrieben. Treffender wäre es, von einem „Blutwechsel“ zu sprechen. Während die Industrie an Bedeutung verliert, legt der Dienstleistungssektor kräftig zu. „Mit knapp 70 Prozent übertrifft der Anteil der Dienstleistungsbereiche die anderen Sektoren deutlich“, stellt Zschaber fest.

Unternehmen arbeiten an der Reindustrialisierung

Die Deindustrialisierung lässt sich nicht ganz von der Hand weisen. Auf dem Höhepunkt der Coronapandemie wurden Flugplätze und Häfen geschlossen, um das Virus zu stoppen. Plötzlich fehlten Produkte, die vorzugsweise aus Fernost importiert werden. Als sogar Medikamente und Produkte des täglichen Bedarfs knapp wurden, hätten die Lieferengpässe bedrohliche Ausmaße angenommen. Die Rufe nach Rückverlagerung der Produktion wurden in der Folge lauter. Eine Umfrage von Capgemini zeige, dass rund die Hälfte aller großen europäischen und amerikanischen Industrieunternehmen bereits Investitionen getätigt haben, um Produktionen aus dem Ausland zurückzuholen. Etwa drei Viertel der Unternehmen gaben laut Zschaber an, an einer Reindustrialisierungsstrategie zu arbeiten.

Auch in den USA steht die Reindustrialisierung ganz oben auf der Agenda. „Make America great again“ ist für Trump eng verbunden mit der Schaffung neuer Industriejobs. Mit Handelszöllen versucht der US-Präsident, ausländische Firmen zu zwingen, ihre Produktion in die USA zu verlegen, sofern sie dort verkaufen wollen.