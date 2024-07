Infrastruktur-ETFs

Ein Infrastruktur-ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der in Aktien von Unternehmen investiert, die im Bereich Infrastruktur tätig sind, und Anlegern eine einfache Möglichkeit bietet, am Wachstum und an der Wertentwicklung dieses Sektors teilzuhaben. Zu den bekanntesten Unternehmen in diesem Segment gehören Hochtief, die Union Pacific Corporation oder die Deutsche Telekom.