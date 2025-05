Kein Strom in Spanien, kein Wasser in Berlin: Infrastruktur als neuer Börsentrend?

Der jüngste Black-out auf der iberischen Halbinsel hat gezeigt, wie anfällig Stromsysteme sein können – und wie relevant Infrastruktur ist.

Stromausfall in Spanien und dann noch Probleme bei der Wasserversorgung von Berlin. Wenn wie jüngst in hochentwickelten europäischen Industrieländern wie Spanien und Portugal sowie in Teilen Südfrankreichs der Großteil des Stromnetzes förmlich von einer auf die andere Sekunde ausfällt und Wirtschaft sowie öffentliches Leben dann über Stunden lahmgelegt sind, wird einem die große Bedeutung einer funktionierenden Infrastruktur, insbesondere einer kontinuierlichen Energieversorgung bewusst. Auch für Deutschland gilt das: Neulich gab es in Berlin einen Rohrbruch, der Teile der Stadt von der Wasserversorgung abschnitt. „Zwar sind solche Vorfälle in Berlin nicht ungewöhnlich, da die Infrastruktur teils veraltet ist, zudem gibt es auch keinen direkten Zusammenhang mit dem Stromausfall in Spanien/Portugal – aber beide Ereignisse unterstreichen die Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen“, erklärt Jens Chrzanowski vom Online-Broker XTB.