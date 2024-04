Die US-Infrastruktur befindet sich in der Krise: Wie geht es weiter?

US-Infrastruktur: Gefahr für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Das Infrastrukturnetz der USA, um die Welt das Land einst beneidet hat, befindet sich heute in einem prekären Zustand. Diesen bewertete die American Society of Civil Engineers (ASCE) schon in ihrem Bericht des Jahres 2021 mit einem ernüchternden „C-“ und schätzte die Investitionslücke für das laufende Jahrzehnt auf fast 2,6 Billionen Dollar. Wird diese nicht geschlossen, würden den USA bis 2039 ein wirtschaftlicher Verlust von ganzen 10 Billionen Dollar drohen – ein entscheidendes Problem, das Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit auf Jahre hinaus beeinträchtigen könnte.

Die aus den öffentlichen Mitteln des Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) 2021 bereitgestellten 40 Milliarden Dollar für Brückenreparaturen und insgesamt 1,2 Billionen Dollar für verschiedene Infrastrukturverbesserungen bedeuten zweifellos einen großen Fortschritt – doch angesichts von geschätzten 320 Milliarden Dollar allein für die Modernisierung der amerikanischen Brücken sind diese Mittel nur ein Tropfen auf den heißen Stein (Quelle: Transportation.gov).

US-Infrastruktur: Gefahr für essentielle Versorgungsnetze

Die dringend notwendige Sanierung der Infrastruktur ist nicht auf zerfallende Brücken und Straßen beschränkt, sondern erstreckt sich auf auch auf die Verbesserung von Wassersystemen, Stromnetzen und Internetzugang, die den Bedürfnissen der Bevölkerung in beklagenswerter Weise nicht mehr gerecht werden. So schätzt die US-Umweltschutzbehörde EPA, dass die Verbesserung von Trinkwasserversorgung und die Abwassersystemen in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von mindestens 744 Milliarden Dollar erfordern. Daneben haben weiterhin Millionen von Amerikanern in ländlichen und einkommensschwachen Gemeinden keinen zuverlässigen, schnellen Internetzugang. Diesem Defizit steht die Verpflichtung der Regierung durch den IIJA gegenüber, bis 2030 eine Summe von 45 Milliarden Dollar in die Breitbandinfrastruktur zu investieren.

Hemmnis im globalen Wettbewerb

Im internationalen Vergleich liegen die Vereinigten Staaten bei Qualität und Investitionen in die Infrastruktur hinter ihren Konkurrenten zurück. So sind die Personenzüge in den USA im Durchschnitt nur halb so schnell wie die Hochgeschwindigkeitszüge in Europa. Im Bereich der Flughäfen sieht es nicht viel besser aus: Nur ein einziger US-Flughäfen gehört zu den fünfzig besten der Welt. Dieser Mangel in der Qualität der Infrastruktur hat weitreichende Folgen, denn er beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität der Amerikaner, sondern auch den Wettbewerbsvorteil des Landes auf globaler Ebene.