Herrschen jetzt sonnige Aussichten für Spanien-Anleger?

Nach Jahren der Dürre sind die Perspektiven der Wirtschaft in Spanien deutlich besser. Insbesondere die Investitionen in Maschinen und Ausrüstung waren zuletzt ermutigend.

Spanien ist wieder zurück im Blickwinkel der Investoren. Noch vor etwa zehn Jahren steckte Spanien mitten in einer gewaltigen wirtschaftlichen und sozialen Krise. Zahlreiche junge Menschen zogen auf die Straßen und machten auf schlechte Berufsaussichten aufmerksam, andere stimmten mit den Füßen ab und verließen die iberische Halbinsel. Doch es hat sich etwas getan. In der Zwischenzeit hat sich Spanien nach einer Untersuchung von DWS Insights zu einem Land entwickelt, in das es viele auf der Suche nach einem besseren Leben zieht. So ist seit 2019 die Zahl der im Ausland geborenen Arbeitnehmer um mehr als 1,2 Millionen gestiegen, die meisten davon aus Lateinamerika.