Healthcare: Sind Gesundheitsaktien gesund für dein Depot?

Was ist im Leben wichtiger als die Gesundheit? Mit Gesundheitsaktien ließ sich zuletzt gutes Geld verdienen. Wie stehen die Aussichten für Healthcare-ETFs?

Gesundheitsaktien beendeten das Quartal mit positiven Erträgen, jedoch war die Performance innerhalb des Sektors uneinheitlich, wie die Experten von Janus Henderson Investors feststellen. So erzielten Gesundheitsdienstleister und große Biopharmaunternehmen eine überdurchschnittliche Performance und profitierten von niedrigen Bewertungen und einer Marktrotation in defensive Werte.

Ganz anderes erging es Small- und Mid-Cap-Biotech-Firmen, die erheblich unter Druck gerieten. Auslöser hierfür war die politische Unsicherheit nach der Bestätigung von Robert F. Kennedy, Jr. als Leiter des Department of Health and Human Services und die Mittel- und Personalkürzungen bei Bundesgesundheitsämtern, einschließlich der Food and Drug Administration.