Healthcare-Aktien: Gesundheitsbranche im Finanzfieber

Der gesamte Sektor ist in der Regel nie besonders hoch bewertet. Doch im Vergleich zu seiner eigenen Historie liegt der Sektor aktuell unter seinem Durchschnitt und das, obwohl die Wachstumsraten deutlich oberhalb des globalen Wirtschaftswachstums liegen. Attraktiv sind hierbei sicherlich die Bewertungen in der Pharma- und Biotechtechnologie. Bei den Unternehmen sind seit zwei Jahren Umsatz und Ertrag deutlich gewachsen. Sie verzeichneten trotzdem eine schwache Aktienkursentwicklung. Das führt zu einer vergleichsweise anspruchslosen Bewertung. Auffallend war die extrem negative Stimmung bei den Gewinnausblicken im letzten Quartal. Dabei erreichen Aktien historisch gesehen wenige Monate vor dem Tiefpunkt der Unternehmensgewinne ihren Tiefpunkt in der Kursentwicklung. Nun scheinen die Herabstufungen der fundamentalen Prognosen weitestgehend überstanden.

2. Die Zinsen

Ein wichtiger Einflussfaktor insbesondere bei der Biotechnologie ist die weitere Zinspolitik der Notenbanken. Die Unternehmen benötigen viel Kapital für die teure Forschung und Entwicklung. Wir erwarten mittelfristig eher eine Entspannung auf der Zinsseite. Das sollte die Finanzierungskonditionen und Bewertungsrelationen begünstigen.

Du musst die Marketing-Cookies akzeptieren um dieses Video ansehen zu können. Jetzt akzeptieren

3. M&A und IPOs

Zwischen 2021 und 2022 halbierten sich die Fusionen und Übernahmen im Gesundheitssektor nahezu. Der IPO-Markt kam aufgrund steigender Zinsen nahezu vollständig zum Erliegen. Da die großen Player im Gesundheitsmarkt kaum zur Entwicklung von Innovationen beitragen, sind Übernahmen von kleinen und mittelgroßen „Brutstätten“ wichtig, um künftige Umsätze zu sichern. Aufgrund der hohen Cashflows, der Liquiditätspolster der Unternehmen sowie der perspektivisch sinkenden Zinsen glauben wir, dass der Markt für Übernahmen, Fusionen und Börsenlistings deutlich an Fahrt gewinnen wird.

Tipp: Neben Gesundheit-ETFs gibt es zahlreiche weitere spannende Anlagethemen. Schau dir also gleich unsere Themen-ETF-Seite an.

4. Die US-Wahlen

In den vergangenen Jahren hatte der US-Präsidentschaftswahlkampf eher einen negativen Einfluss auf viele Bereiche des Gesundheitswesens. Viele US-Präsidenten versprachen, die sehr hohen Medikamentenpreise in den Griff zu bekommen. In Anbetracht der Vielzahl an akuteren Themen (Geopolitik, Handelshemmnisse mit China, Regulatorik etc.) erwarten wir jedoch, dass der Gesundheitsmarkt bei den im November stattfindenden US-Wahlen weniger im Vordergrund stehen dürfte als in vergangenen Zeiten.